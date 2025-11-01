Prime Video tiene series, películas y documentales para todos los integrantes de la familia. Desde una comedia ligera para pasar una tarde con amigos, hasta un romance para acurrucarse en una noche de insomnio, o un thriller psicológico para los amantes del suspenso. En esta ocasión, traemos como recomendación un film de ciencia ficción que recién estrena la plataforma.
Prime Video: Mila Kunis y Channing Tatum protagonizan una película de ciencia ficción épica
Esta película fue producida y dirigida por las hermanas Wachowski, conocidas por crear la saga Matrix. Actualmente, está disponible en Prime Video
La película en cuestión se llama El destino de Júpiter (Jupiter Ascending), que se estrenó en 2015. Se trata de un título de ciencia ficción y acción escrito, producido y dirigido por las hermanas Wachowski. Mila Kunis y Channing Tatum encabezan en elenco.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"De las calles de Chicago a lejanas galaxias, esta épica aventura de ciencia ficción de los Wachoswski lleva a Jupiter Jones ser perseguida por un ex militar quien sabe que ella es la siguiente en una línea sucesoria que puede alterar el balance cósmico", revela Prime Video.
La película cuenta la historia de Jupiter Jones, una inmigrante rusa nacida en alta mar que se gana la vida limpiando casas en Chicago. Su novio Vasiliy la convence para que se gane algún dinero extra vendiendo óvulos y para ello decide adoptar un nombre nuevo: Katherine Dunlevy. Pero su ADN atraerá la atención de los cazadores de recompensas intergalácticos.
La joven ignora que su perfil genético la convierte en dueña de la Tierra, por lo que se convierte en el punto de la partida de una competencia entre los Abrasax, tres hermanos de una estirpe milenaria en el otro confín de la galaxia.
Cuando los hermanos descubren que Júpiter forma parte de una cadena genética extraordinaria que podría alterar el equilibrio de todo el universo, pues es la reencarnación de la matriarca de la milenaria casa de Abrasax, deciden ir en busca de ella.
Un ex-militar genéticamente modificado, el licántropo Caine Wise, llegará a la Tierra para intentar salvarla. Una vez que cumple la misión, la acción salta de planeta en planeta y de nave en nave en una historia confusa de amor y poder.
Tráiler
Elenco
- Mila Kunis interpreta a Júpiter Jones.
- Channing Tatum como Caine.
- Sean Bean es Stinger.
- Eddie Redmayne interpreta a Balem Abrasax.
- Douglas Booth como Titus Abrasax.