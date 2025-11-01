Prime Video: Mila Kunis y Channing Tatum protagonizan una película de ciencia ficción épica

el destino de jupiter El destino de Júpiter es una película de ciencia ficción. Imagen: Prime Video.

La película cuenta la historia de Jupiter Jones, una inmigrante rusa nacida en alta mar que se gana la vida limpiando casas en Chicago. Su novio Vasiliy la convence para que se gane algún dinero extra vendiendo óvulos y para ello decide adoptar un nombre nuevo: Katherine Dunlevy. Pero su ADN atraerá la atención de los cazadores de recompensas intergalácticos.

La joven ignora que su perfil genético la convierte en dueña de la Tierra, por lo que se convierte en el punto de la partida de una competencia entre los Abrasax, tres hermanos de una estirpe milenaria en el otro confín de la galaxia.

Cuando los hermanos descubren que Júpiter forma parte de una cadena genética extraordinaria que podría alterar el equilibrio de todo el universo, pues es la reencarnación de la matriarca de la milenaria casa de Abrasax, deciden ir en busca de ella.

el destino de jupiter pelicula Channing Tatum es Caine Wise. Mila Kunis es Júpiter Jones. Imagen: Prime Video.

Un ex-militar genéticamente modificado, el licántropo Caine Wise, llegará a la Tierra para intentar salvarla. Una vez que cumple la misión, la acción salta de planeta en planeta y de nave en nave en una historia confusa de amor y poder.

Tráiler

Embed - EL DESTINO DE JÚPITER - Tráiler 1 Subtitulado HD - Oficial de Warner Bros. Pictures

Elenco