Prime Video tiene una biblioteca extensa de series y películas para todos los gustos. La buena noticia es que constantemente está renovando el catálogo, así que los usuarios siempre encuentran algo para ver. Aquí te presentamos un drama psicológico oscuro que fue presentado en el Festival de Toronto de 2025 y se estrenó el 29 de octubre en la plataforma.
La película de Prime Video que recién estrena y es una versión desenfrenada de una famosa obra de teatro
La actriz Tessa Thompson, famosa por trabajar en películas del universo Marvel, protagoniza y produce esta cinta disponible en Prime Video
El film en cuestión es Hedda, escrito y dirigido por Nia DaCosta, basado en la famosa obra de teatro Hedda Gabler escrita por el dramaturgo noruego Henrik Ibsen, a quien se le considera uno de los escritores más destacados del mundo del siglo XIX y se lo conoce como “el padre del drama moderno”.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Nia DaCosta nos trae una provocativa recreación de la clásica obra teatral de Henrik Ibsen. Hedda (Tessa Thompson) se debate entre el incesante dolor de un amor pasado y la silenciosa asfixia de su vida actual. Durante una intensa noche, los deseos reprimidos y las tensiones ocultas estallan, arrastrándola a ella, y a todos a su alrededor, dentro de una espiral de manipulación, pasión y traición", revela Prime Video.
En la obra teatral clásica, Hedda Gabler es la hija de un general noruego casada con un académico a fines del siglo XIX en Noruega. Sin embargo, en la película es retratada como una británica afrodescendiente que vive, en los años ’50, en un caserón majestuoso.
Para no tener que vender la mansión, el marido de Hedda, George Tesman, debe conseguir un importante puesto en la universidad. Por esta razón, organizan una importante fiesta cuyo objetivo principal será asegurar ese resultado.
Hedda intenta mantener la compostura durante la celebración, pero su profundo descontento amenaza con estallar cuando la brillante y carismática Eileen Lovberg aparece. A partir de allí, las cosas empiezan a descontrolarse y parecen no tener límites.
Elenco
- Tessa Thompson es Hedda Gabler.
- Imogen Poots como Thea Clifton.
- Tom Bateman interpreta a George Tesman.
- Nicholas Pinnock es el juez Roland Brack.
- Nina Hoss como Eileen Lovborg.
- Kathryn Hunter interpreta a Bertie.