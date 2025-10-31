La película de Prime Video que recién estrena y es una versión desenfrenada de una famosa obra de teatro

El film en cuestión es Hedda, escrito y dirigido por Nia DaCosta, basado en la famosa obra de teatro Hedda Gabler escrita por el dramaturgo noruego Henrik Ibsen, a quien se le considera uno de los escritores más destacados del mundo del siglo XIX y se lo conoce como “el padre del drama moderno”.

pelicula hedda Hedda es una película dramática estadounidense de 2025. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Nia DaCosta nos trae una provocativa recreación de la clásica obra teatral de Henrik Ibsen. Hedda (Tessa Thompson) se debate entre el incesante dolor de un amor pasado y la silenciosa asfixia de su vida actual. Durante una intensa noche, los deseos reprimidos y las tensiones ocultas estallan, arrastrándola a ella, y a todos a su alrededor, dentro de una espiral de manipulación, pasión y traición", revela Prime Video.