Se acerca Halloween y se convierte en la excusa perfecta para apagar la luz, cerrar las cortinas y ver una película que nos ponga los pelos de punta. Los thrillers psicológicos son la opción predilecta para estos días, por lo que a continuación exploramos un título que está disponible en Prime Video y cuenta una historia intrigante.
El thriller psicológico de Prime Video que es ideal para ver este Halloween
Esta película mezcla el suspenso y el drama en una historia atrapante. Está disponible en Prime Video
Si quieres ver una película que no te deja despegarte de la pantalla, la opción ideal es El interrogatorio de Tony Martin (The Interrogation of Tony Martin). El film se estrenó en 2018 bajo la drección de David Nath, y con el papel protagónico de Steve Pemberton.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Steve Pemberton, uno de los creadores de Inside No. 9, cambia radicalmente de registro para interpretar a Tony Martin, el granjero que en 1999 mató con su escopeta a un niño de 16 años que se había colado en su casa para robarle. Un caso que puso en el primer plano mediático el debate sobre los límites de la legítima defensa", revela Prime Video.
La película gira en torno a Tony Martin, un granjero de 54 años que había sufrido robos en su vivienda en múltiples ocasiones, por lo que había perdido totalmente la fe en la policía. En última instancia, el hombre decidió defenderse frente a nuevo asalto a su propiedad.
Martin utilizó su Winchester para 1300 abrir fuego contra los dos hombres que habían entrado en su casa: Brendon Fearon, de 29 años y Fred Barras, de 16 años. Este último perdió la vida. La película recrea palabra a palabra el interrogatorio que tuvo a Martin a lo largo de tres días declarando ante dos policías. Al parecer, los investigadores obtuvieron sorprendentes revelaciones sobre la personalidad del granjero.
Elenco
- Steve Pemberton
- Daniel Mays
- Stuart Graham
- Tristan Sturrock