El thriller psicológico de Prime Video que es ideal para ver este Halloween

Si quieres ver una película que no te deja despegarte de la pantalla, la opción ideal es El interrogatorio de Tony Martin (The Interrogation of Tony Martin). El film se estrenó en 2018 bajo la drección de David Nath, y con el papel protagónico de Steve Pemberton.

the interrogation of tony martin

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Steve Pemberton, uno de los creadores de Inside No. 9, cambia radicalmente de registro para interpretar a Tony Martin, el granjero que en 1999 mató con su escopeta a un niño de 16 años que se había colado en su casa para robarle. Un caso que puso en el primer plano mediático el debate sobre los límites de la legítima defensa", revela Prime Video.