Netflix empieza a calentar el fin de semana con una serie de alto voltaje

Escrita por Sebastián Ortega y dirigida por Mariano Ardanaz, la serie cuenta con un reparto exquisito, con Jesús Castro como protagonista principal.

La bde 2022 cuenta con 10 capítulos imperdibles, que te dejarán con la sensación de ver más episodios, qué están disponibles en la plataforma de Netflix desde septiembre de ese año.

netflix-diario-de-un-gigoló La serie de Netflix es un clásico que vuelve locos a los usuarios.

Netflix: de qué trata la serie Diario de un gigoló

La serie de Netflix lo tiene a Emanuel (Jesús Castro) en el centro de la escena, como un escort de lujo. Este hombre, tan codiciado como apuesto, se mete más de la cuenta en los problemas familiares de una clienta. Y un problema mayor es que transgrede una regla de oro en su trabajo: se termina enamorando.

netflix-diario-de-un-gigoló-serie La trama de la serie de Netflix es de lo más atrapante.

Reparto de la serie Diario de un gigoló

Jesús Castro (Emanuel)

Victoria White (Julia)

Fabiola Campomanes (Ana)

Francisco Denis (Víctor)

Begoña Narváez (Florencia)

Eugenia Tobal (Dolores)

Alosian Vivancos (Abel)

Adriana Barraza (Minou)

Tráiler de la serie Diario de un gigoló

Dónde ver la serie Diario de un gigoló según la zona geográfica