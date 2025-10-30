Entre todas las series y películas de drama y romance que los millones y millones de usuarios pueden elegir en la plataforma de Netflix, hay una propuesta que es ideal para agendar y ver el fin de semana, de la que no te arrepentirás de ver.
Netflix empieza a calentar el fin de semana con una serie de alto voltaje
Los usuarios de Netflix pueden desfrutar de esta serie con escenas subidas de tono, que levantan la temperatura
Se trata de la serie mexicana Diario de un gigoló, una producción que tiene escenas de alto voltaje y muy subidas de tono, que encienden una trama entretenida, bastante recomendada por los usuarios.
Los suscriptores se encontrarán con la historia de un gigoló, que termina entreverado de una manera impensada con una clienta.
Escrita por Sebastián Ortega y dirigida por Mariano Ardanaz, la serie cuenta con un reparto exquisito, con Jesús Castro como protagonista principal.
La bde 2022 cuenta con 10 capítulos imperdibles, que te dejarán con la sensación de ver más episodios, qué están disponibles en la plataforma de Netflix desde septiembre de ese año.
Netflix: de qué trata la serie Diario de un gigoló
La serie de Netflix lo tiene a Emanuel (Jesús Castro) en el centro de la escena, como un escort de lujo. Este hombre, tan codiciado como apuesto, se mete más de la cuenta en los problemas familiares de una clienta. Y un problema mayor es que transgrede una regla de oro en su trabajo: se termina enamorando.
Reparto de la serie Diario de un gigoló
- Jesús Castro (Emanuel)
- Victoria White (Julia)
- Fabiola Campomanes (Ana)
- Francisco Denis (Víctor)
- Begoña Narváez (Florencia)
- Eugenia Tobal (Dolores)
- Alosian Vivancos (Abel)
- Adriana Barraza (Minou)
Tráiler de la serie Diario de un gigoló
Dónde ver la serie Diario de un gigoló según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Diario de un gigoló se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Diary of gigolo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Diario de un gigoló se puede ver en Netflix.