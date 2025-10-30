La serie brasileña que Netflix lanzó y ya es un éxito total

Se trata de la serie brasileña Los dueños del juego, una producción de 2025 qué tiene solo ocho capítulos, atrapa con su trama y está siendo muy bien calificada por parte de la crítica especializada, en medio de todas las series y películas del catálogo.

Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de un muchacho, que pone en marcha un plan estratégico y muy arriesgado, con el objetivo de aumentar su influencia en el mundo de las apuestas ilegales y poder quedar al frente de ese turbio negocio.