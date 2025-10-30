La serie brasileña que Netflix lanzó y ya es un éxito total

Como para cerrar el mes de octubre de 2025 de la manera más auspiciosa posible, la plataforma de Netflix realizó el estreno de una serie que no para de subir en el top de reproducciones y promete finalizar el año en lo más alto del ranking.
Netflix revela la serie brasileña que está conquistando todos los rankings y ya es uno de los estrenos más vistas entre todas las series y películas
Se trata de la serie brasileña Los dueños del juego, una producción de 2025 qué tiene solo ocho capítulos, atrapa con su trama y está siendo muy bien calificada por parte de la crítica especializada, en medio de todas las series y películas del catálogo.
Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de un muchacho, que pone en marcha un plan estratégico y muy arriesgado, con el objetivo de aumentar su influencia en el mundo de las apuestas ilegales y poder quedar al frente de ese turbio negocio.
El estreno oficial de esta película dramática de Netflix, ideal como para ir calentando el fin de semana, fue el 29 de octubre de 2025, con un total de ocho capítulos, que tienen una duración aproximada de entre 50 minutos y una hora cada uno.
Netflix: de qué trata la serie Los dueños del juego
La nueva serie de Netflix centra su trama en Profeta (André Lamoglia), un muchacho qué hace de todo para poder escalar en el mundo del juego clandestino en Río de Janeiro. Pero profeta sabe muy bien que la suerte sola no alcanza en los juegos de azar. Y muchas veces para poder tener éxito en este tipo de apuestas, es necesario sacrificar el amor, la lealtad, la familia y hasta la propia sangre.
Reparto de Los dueños del juego, serie de Netflix
- André Lamoglia (profeta)
- Giullia Buscacio (Susana Guerra)
- Mel Maia (Mirna Guerra)
- Chamán (búfalo)
- Juliana Paes (Leila Fernández)
- Chico Díaz (Galego Fernández)
- Adriano Garib (Nélio)
- Bruno Mazzeo (Renzo Saad)
Tráiler de Los dueños del juego, serie de Netflix
Dónde ver la serie Los dueños del juego, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los dueños del juego se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Rulers of fortune se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los dueños del juego se puede ver en Netflix.