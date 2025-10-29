Disney Plus se luce con su extenso y gran catálogo de series y películas, en el que podemos encontrar la grandísima película de acción con Scarlett Johansson, se trata de Viuda Negra.
Scarlett Johansson rompe todos los récords con la película de acción más vista
Scarlett Johansson brilla con la película de súper acción más vista de los últimos tiempos. Disney Plus rompe todos los récords con esta gran apuesta
En el thriller de espionaje y acción de Marvel Black Widow o Viuda Negra, Natasha Romanoff lucha contra una peligrosa conspiración mientras enfrenta su peor batalla hasta ahora: el pasado que dejó atrás antes de convertirse en vengadora.
Ser espía no fue nada fácil, pero es momento de volver a las raíces, aunque el mal aceche en cada paso. Scarlett Johansson es Natasha (Black Widow); Florence Pugh es Yelena; David Harbour es Alexei (Red Guardian), y Rachel Weisz es Melina.
Tras su nacimiento, la Viuda Negra (también conocida como Natasha Romanoff) es dada a la KGB, preparándola para ser el operativo definitivo. Cuando la Unión Soviética se quiebra, el gobierno intenta asesinarla mientras la acción se mueve a Nueva York del presente, en donde trabaja como una operativa freelance.
La película presentará a Romanoff viviendo en Estados Unidos, 15 años después de la caída de la Unión Soviética.
Disney Plus: de qué trata la película Viuda Negra
Harta de huir de su pasado, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), también conocida como Viuda Negra, se adentra en el núcleo familiar de los Romanoff, compuesto por Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) y Alexei Shostakov (David Harbour).
Con la familia otra vez reunida, tendrá que hacer frente a una conspiración vinculada a asuntos de su pasado. Estos enemigos, entre ellos Taskmaster, a los que deberá enfrentarse Natasha no cesarán hasta derribarla, obligándola a afrontar de nuevo su historia como espía en la KGB, mucho antes de SHIELD y de convertirse en una Vengadora.
Disney Plus: reparto de la película Viuda Negra
- Scarlett Johansson
- Florence Pugh
- David Harbour
- O-T Fagbenle
- Olga Kurylenko
- William Hurt