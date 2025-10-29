Scarlett Johansson rompe todos los récords con la película de acción más vista

Tras su nacimiento, la Viuda Negra (también conocida como Natasha Romanoff) es dada a la KGB, preparándola para ser el operativo definitivo. Cuando la Unión Soviética se quiebra, el gobierno intenta asesinarla mientras la acción se mueve a Nueva York del presente, en donde trabaja como una operativa freelance.

La película presentará a Romanoff viviendo en Estados Unidos, 15 años después de la caída de la Unión Soviética.

Disney Plus: de qué trata la película Viuda Negra

Harta de huir de su pasado, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), también conocida como Viuda Negra, se adentra en el núcleo familiar de los Romanoff, compuesto por Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) y Alexei Shostakov (David Harbour).

black Heroína. Scarlett Johansson brilla en Disney Plus con la cinta Viuda Negra.

Con la familia otra vez reunida, tendrá que hacer frente a una conspiración vinculada a asuntos de su pasado. Estos enemigos, entre ellos Taskmaster, a los que deberá enfrentarse Natasha no cesarán hasta derribarla, obligándola a afrontar de nuevo su historia como espía en la KGB, mucho antes de SHIELD y de convertirse en una Vengadora.

Disney Plus: reparto de la película Viuda Negra

Scarlett Johansson

Florence Pugh

David Harbour

O-T Fagbenle

Olga Kurylenko

William Hurt

Tráiler de la película Viuda Negra