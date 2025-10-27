Inicio Series y películas Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio arrasa con la película romántica más vista de la historia

Disney Plus siempre apuesta a grandes títulos y con esta obra maestra interpretada por Leonardo DiCaprio así lo demuestra

Pablo González
Pablo González
Talentoso. Leonardo DiCaprio es el gran protagonista del clásico Romero y Julieta. 

Disney Plus tiene uno de los mejores catálogos de series y películas, y así lo demuestra con la excelente película interpretada por Leonardo DiCaprio, se trata de Romeo y Julieta.

Un cl&aacute;sico. Leonardo DiCaprio es la estrella de la cinta Romeo y Julieta de William Shakespeare.

Las estrellas Leonardo DiCaprio y Claire Danes personifican a Romeo y Julieta. Trasladando el entorno de sus orígenes isabelinos a una ambientación futurista y sexy, en la realidad urbana actual de las playas de Verona Beach, California.

Esta contemporánea versión de La gran historia de amor que el mundo ha conocido, convierte a Romeo y Julieta de Shakespeare en una obra inolvidable.

En Verona Beach se suceden los enfrentamientos entre las dos familias más poderosas (los Montesco y los Capuleto), cuyo objetivo es conseguir el dominio de la ciudad.

Fulgencio Capuleto organiza una fiesta a la que asiste, gracias a la mediación de su amigo Mercuccio, Romeo Montesco.

Lo que los Capuleto pretenden es que su joven hija Julieta se comprometa con el arrogante Dave Paris, el hijo del gobernador. Pero, cuando Romeo y Julieta se miran, surgirá entre ellos desde el primer momento la chispa del amor.

Adaptación moderna del clásico de Shakespeare.

Disney Plus: de qué trata la película Romeo y Julieta

La joven y poco convencional adaptación de la clásica obra de amor de William Shakespeare, a través de la óptica rebelde de Baz Luhrmann.

Las estrellas Leonardo DiCaprio y Claire Danes personifican a Romeo y Julieta, la pareja de apasionados amantes de la novela inglesa.

Obra maestra de William Shakespeare. Es Romeo y Julieta interpretado por Leonardo DiCaprio.&nbsp;

Trasladando el entorno de sus orígenes isabelinos a una ambientación futurista y sexy, en la realidad urbana actual de las playas de Verona Beach, California.

Esta brillante y contemporánea versión de La más grande historia de amor que el mundo ha conocido, convierte a Romeo y Julieta de William Shakespeare en una obra inolvidable.

Disney Plus: reparto de la película Romeo y Julieta

  • Leonardo DiCaprio
  • Claire Danes
  • John Leguizamo
  • Harold Perrineau
  • Edwina Moore
  • Zak Orth

Tráiler de la película Romeo y Julieta

Embed - Romeo and Juliet - Trailer SD

