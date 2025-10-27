Leonardo DiCaprio arrasa con la película romántica más vista de la historia

En Verona Beach se suceden los enfrentamientos entre las dos familias más poderosas (los Montesco y los Capuleto), cuyo objetivo es conseguir el dominio de la ciudad.

Fulgencio Capuleto organiza una fiesta a la que asiste, gracias a la mediación de su amigo Mercuccio, Romeo Montesco.

Lo que los Capuleto pretenden es que su joven hija Julieta se comprometa con el arrogante Dave Paris, el hijo del gobernador. Pero, cuando Romeo y Julieta se miran, surgirá entre ellos desde el primer momento la chispa del amor.

Adaptación moderna del clásico de Shakespeare.

Disney Plus: de qué trata la película Romeo y Julieta

La joven y poco convencional adaptación de la clásica obra de amor de William Shakespeare, a través de la óptica rebelde de Baz Luhrmann.

Las estrellas Leonardo DiCaprio y Claire Danes personifican a Romeo y Julieta, la pareja de apasionados amantes de la novela inglesa.

romeo Obra maestra de William Shakespeare. Es Romeo y Julieta interpretado por Leonardo DiCaprio.

Trasladando el entorno de sus orígenes isabelinos a una ambientación futurista y sexy, en la realidad urbana actual de las playas de Verona Beach, California.

Esta brillante y contemporánea versión de La más grande historia de amor que el mundo ha conocido, convierte a Romeo y Julieta de William Shakespeare en una obra inolvidable.

Disney Plus: reparto de la película Romeo y Julieta

Leonardo DiCaprio

Claire Danes

John Leguizamo

Harold Perrineau

Edwina Moore

Zak Orth

Tráiler de la película Romeo y Julieta