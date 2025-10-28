Inicio Series y películas Netflix
Netflix: una película que se la juega con los límites permitidos y todo lo prohibido

La película holandesa de Netflix, una entrega que se transformó en la favorita de los usuarios, la está rompiendo entre todas las series y películas

Miguel Guayama
La película de Netflix contiene algunas escenas subidas de tono.

Los usuarios de Netflix no deberían desperdiciar ni un minuto eligiendo qué ver en la plataforma. Es que tienen servida en bandeja una película de drama, suspenso y escenas subidas de tono que son impactantes y que vale la pena reproducir.

Se trata de la película Siempre fiel, una producción holandesa de 2022 que derrocha sensualidad y pone pies para arriba una historia apasionada, que termina de una manera escalofriante.

Protagonizada por Bracha van Doesburgh y Elise Schaap, Siempre fiel persigue un relato atrapante, que tiene a dos amigas que mantiene relaciones extramatrimoniales, apoyándose mutuamente en el modus operandi para engañar a sus respectivos esposos. Sin embargo, la entrega se torna espeluznante cuando una de ella desaparece, agudizando el suspenso y drama en todo su esplendor.

Ideal para ver entre semana y ver tranquilo en casa, esta atrapante producción que tiene brillo propio entre todas las series y películas del catálogo, tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y está disponible en Netflix desde mayo de 2022.

La actriz Bracha van Doesburgh arrasa interpretando a Bodil Backer en la pel&iacute;cula de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Siempre fiel

La trama de la película gira en torno a una historia de deseo, pasión, engaño y muerte. La jueza Bodil Backer (Bracha van Doesburgh) y su amiga Isabel Luijten se van e viaje a la ciudad belga de Ostende sin sus respectivos esposos.

Ambas están inmersas en una profunda atracción y tiene planes diferentes en su periplo, alejados de sus hombres. Bodil pasará unos días en una casa familiar que heredó, a la vez que Isabel disfrutara su estadía en un hotel.

Lo peor llega cuando Isabel desaparece de la faz de la tierra y los investigadores encuentran sangre en la entrada de la casa donde se encontraba su amiga Bodil.

Bracha van Doesburgh y Elise Schaap, en pleno viaje en tren, en una escena de la pel&iacute;cula de Netflix.

Reparto de Siempre fiel, película de Netflix

  • Bracha van Doesburgh (Bodil Backer)
  • Elise Schaap (Isabel Luijten)
  • Nasrdin Dchar (Milan Saber)
  • Sophie Decler (Ann Van Passel)
  • Gijs Naber (Luuk Luijten)

Tráiler de Siempre fiel, película de Netflix

Embed - TRAILER Siempre fiel

Dónde ver la película Siempre fiel, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Siempre fiel se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Faithfully Yours se puede ver en Netflix.
  • España: la película Siempre fiel se puede ver en Netflix.

