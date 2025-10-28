Netflix: una película polaca que revoluciona el género dramático y suma toneladas de reproducciones

Con Tomasz Zietek protagonista principal y un reparto de elevado nivel, la película de una hora y 52 minutos es del año 2021 y llegó a la plataforma de Netflix en enero de 2022.

netflix-operacion-jacinto-pelicula La película de Netflix ofrece una buena medida de tensión y misterio.

Netflix: de qué trata la película Operación Jacinto

Esta película de Netflix está ambientada en la Polonia de los 80 y tiene como protagonista a Robert Mrozowski (Tomasz Zietek), un policía de 22 años que es nuevo en la Milicia Ciudadana y está detrás de la investigación de un asesino, que ha atacado a varios hombres de la comunidad gay de Varsovia. En un caso que parece resuelto, Robert no se quedará con eso y se infiltra en la escena local gay, con el objetivo de encontrar la pura verdad.

netflix-pelicula-operacion-jacinto Los usuarios de Netflix quedaron atónitos con esta película polaca, de trama inquietante.

Reparto de Operación Jacinto, película de Netflix

Tomasz Zietek (Robert Mrozowski)

Hubert Mikowski (Arek)

Marek Kalita (Edward Mrozowski)

Adrianna Chlebicka (Halinka)

Tomasz Schuchardt (Wojtek)

Sebastián Stankiewicz (Maciek)

Piotr Trojan (Kamil)

Tráiler de Operación Jacinto, película de Netflix

Embed - Operación Jacinto | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Dónde ver la película Operación Jacinto, según la zona geográfica