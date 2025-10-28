Inicio Series y películas Netflix
Netflix: una película polaca que revoluciona el género dramático y suma toneladas de reproducciones

Esta joya de Netflix, elogiada por la crítica entre todas las series y películas, presenta una historia impactante

Miguel Guayama
Miguel Guayama
El actor Tomasz Zietek interpreta al novato policía Robert Mrozowski en la película de Netflix.

La plataforma de Netflix ha logrado cautivar a los usuarios con una sensacional película de drama y suspenso, que tiene las mejores reseñas de la crítica y se destaca por su impresionante producción, que brilla entre todas las series y películas.

Esta película llamada Operación Jacinto es de origen polaco, está ambientada en los años 80 y persigue una trama policiaca que atrapa desde el primer minuto, con un duro caso por resolver: una serie de asesinatos en una comunidad gay y mucho por describir.

La crítica resaltó las interpretaciones y la historia en sí que ofrece la propuesta, recomendándola a ojos cerrados ante los usuarios de todo el mundo.

Con Tomasz Zietek protagonista principal y un reparto de elevado nivel, la película de una hora y 52 minutos es del año 2021 y llegó a la plataforma de Netflix en enero de 2022.

La película de Netflix ofrece una buena medida de tensión y misterio.

Netflix: de qué trata la película Operación Jacinto

Esta película de Netflix está ambientada en la Polonia de los 80 y tiene como protagonista a Robert Mrozowski (Tomasz Zietek), un policía de 22 años que es nuevo en la Milicia Ciudadana y está detrás de la investigación de un asesino, que ha atacado a varios hombres de la comunidad gay de Varsovia. En un caso que parece resuelto, Robert no se quedará con eso y se infiltra en la escena local gay, con el objetivo de encontrar la pura verdad.

Los usuarios de Netflix quedaron atónitos con esta película polaca, de trama inquietante.

Reparto de Operación Jacinto, película de Netflix

  • Tomasz Zietek (Robert Mrozowski)
  • Hubert Mikowski (Arek)
  • Marek Kalita (Edward Mrozowski)
  • Adrianna Chlebicka (Halinka)
  • Tomasz Schuchardt (Wojtek)
  • Sebastián Stankiewicz (Maciek)
  • Piotr Trojan (Kamil)

Tráiler de Operación Jacinto, película de Netflix

Embed - Operación Jacinto | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Dónde ver la película Operación Jacinto, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Operación Jacinto se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Hiacynt se puede ver en Netflix.
  • España: la película Operación Jacinto se puede ver en Netflix.

