La plataforma de Netflix ha logrado cautivar a los usuarios con una sensacional película de drama y suspenso, que tiene las mejores reseñas de la crítica y se destaca por su impresionante producción, que brilla entre todas las series y películas.
Netflix: una película polaca que revoluciona el género dramático y suma toneladas de reproducciones
Esta joya de Netflix, elogiada por la crítica entre todas las series y películas, presenta una historia impactante
Esta película llamada Operación Jacinto es de origen polaco, está ambientada en los años 80 y persigue una trama policiaca que atrapa desde el primer minuto, con un duro caso por resolver: una serie de asesinatos en una comunidad gay y mucho por describir.
La crítica resaltó las interpretaciones y la historia en sí que ofrece la propuesta, recomendándola a ojos cerrados ante los usuarios de todo el mundo.
Con Tomasz Zietek protagonista principal y un reparto de elevado nivel, la película de una hora y 52 minutos es del año 2021 y llegó a la plataforma de Netflix en enero de 2022.
Netflix: de qué trata la película Operación Jacinto
Esta película de Netflix está ambientada en la Polonia de los 80 y tiene como protagonista a Robert Mrozowski (Tomasz Zietek), un policía de 22 años que es nuevo en la Milicia Ciudadana y está detrás de la investigación de un asesino, que ha atacado a varios hombres de la comunidad gay de Varsovia. En un caso que parece resuelto, Robert no se quedará con eso y se infiltra en la escena local gay, con el objetivo de encontrar la pura verdad.
Reparto de Operación Jacinto, película de Netflix
- Tomasz Zietek (Robert Mrozowski)
- Hubert Mikowski (Arek)
- Marek Kalita (Edward Mrozowski)
- Adrianna Chlebicka (Halinka)
- Tomasz Schuchardt (Wojtek)
- Sebastián Stankiewicz (Maciek)
- Piotr Trojan (Kamil)
Tráiler de Operación Jacinto, película de Netflix
Dónde ver la película Operación Jacinto, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Operación Jacinto se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Hiacynt se puede ver en Netflix.
- España: la película Operación Jacinto se puede ver en Netflix.