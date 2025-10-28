Netflix: la comedia romántica lleva de pasión que te hará reír a carcajadas y creer que el amor todo lo puede

Las comedias románticas son muy buscadas por los usuarios de Netflix, porque muchas veces se sienten identificados con sus historias. Con ese panorama, la plataforma líder del streaming cuenta con la película ¿Cómo sobrevivir a mi ex?, más que recomendada para ver, solo o acompañado.
Esta comedia romántica es del año 2008, de origen estadounidense y ofrece una historia dramática, que te sacará más de una sonrisa para reír a carcajadas y creer en el verdadero amor.
La película llegó en junio de 2025 de la plataforma de Netflix, con una duración de 1 hora y 50 minutos.
Se trata de una imperdible oportunidad elogiada por la crítica para ver entre semana y sumergirse de lleno en una trama que tiene pasajes tristes, divertidos y amor verdadero, más que destacada entre todas las series y películas del catálogo.
Netflix: de qué trata la película ¿Cómo sobrevivir a mi ex?
Peter Bretter (Jason Segel) es un músico que quiere darse a conocer y está en pareja con Sarah Marshall (Kristen Bell), una estrella de la televisión. De repente, Peter se queda solo y su mundo se viene abajo cuando Sarah lo abandona. Sumido en una crisis nerviosa, el músico decide convertirse en mujeriego, aunque su salud mental es lo que realmente le importa. Para lograr estar bien consigo mismo, decide viajar a Hawai, lugar donde se encuentra su ex pareja y su nuevo novio. ¿Algo más podría salirle mal?
Reparto de ¿Cómo sobrevivir a mi ex?, serie de Netflix
- Jason Segel (Peter Bretter)
- Kristen Bell (Sarah Marshall)
- Mila Kunis (Rachel Jansen)
- Russell Brand (Aldous Snow)
- Bill Hader (Brian Bretter)
- Jack McBrayer (Darald Braden)
- Maria Thaye (Wyoma Braden)
Tráiler de ¿Cómo sobrevivir a mi ex?, serie de Netflix
Dónde ver la película ¿Cómo sobrevivir a mi ex? según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película ¿Cómo sobrevivir a mi ex? se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Forgetting Sarah marshall No está disponible en Netflix.
- España: la película ¿Cómo sobrevivir a mi ex? se puede ver en Netflix.