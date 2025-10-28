Netflix: la comedia romántica lleva de pasión que te hará reír a carcajadas y creer que el amor todo lo puede

Se trata de una imperdible oportunidad elogiada por la crítica para ver entre semana y sumergirse de lleno en una trama que tiene pasajes tristes, divertidos y amor verdadero, más que destacada entre todas las series y películas del catálogo.

netflix-pelicula-como-sobrevivir-a-mi-ex Esta película de Netflix es una de las comedias románticas más valoradas de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la película ¿Cómo sobrevivir a mi ex?

Peter Bretter (Jason Segel) es un músico que quiere darse a conocer y está en pareja con Sarah Marshall (Kristen Bell), una estrella de la televisión. De repente, Peter se queda solo y su mundo se viene abajo cuando Sarah lo abandona. Sumido en una crisis nerviosa, el músico decide convertirse en mujeriego, aunque su salud mental es lo que realmente le importa. Para lograr estar bien consigo mismo, decide viajar a Hawai, lugar donde se encuentra su ex pareja y su nuevo novio. ¿Algo más podría salirle mal?

netflix-como-sobrevivir-a-mi-ex-pelicula El actor Jason Segel interpreta a Peter Bretter en la película de Netflix.

Reparto de ¿Cómo sobrevivir a mi ex?, serie de Netflix

Jason Segel (Peter Bretter)

Kristen Bell (Sarah Marshall)

Mila Kunis (Rachel Jansen)

Russell Brand (Aldous Snow)

Bill Hader (Brian Bretter)

Jack McBrayer (Darald Braden)

Maria Thaye (Wyoma Braden)

Tráiler de ¿Cómo sobrevivir a mi ex?, serie de Netflix

Embed - Forgetting Sarah Marshall Official Trailer #1 - Jason Segel, Mila Kunis Movie (2008) HD

Dónde ver la película ¿Cómo sobrevivir a mi ex? según la zona geográfica