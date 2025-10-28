Netflix es un éxito con la romántica película turca considerada como la más vista

En la primera entrega, que fue furor en la plataforma, conocimos a un ejecutivo de publicidad y a una bloguera de modas sin fe en el amor que apuestan a que lograrán que la otra persona se enamore perdidamente de ellos.

Netflix: de qué trata la película Tácticas de amor 2

En Tácticas de amor 2, el azar une no una sino dos veces a Asli y Kerem: primero, en una fiesta, provocando que la bloguera y el ejecutivo se elijan, mutuamente, como presas en sus sucesivas apuestas.

tacticas1 Gran filme romántico. Tácticas de amor 2 es la serie más vista con Demet Ozdemir y Sukru Ozyildiz.

Segundo, en un viaje a la Capadocia turca, famosa por sus trayectos en globo, en el que Asli y Kerem se ven forzados a desempolvar su mejor arsenal para enamorar.

La segunda parte de Tácticas en el amor continúa la historia justo donde la dejó su predecesora: Asli y Kerem se confiesan amor eterno en uno de los escenarios predilectos del género, un aeropuerto en el que hay un avión a punto de partir y, en él, uno de los miembros de la pareja.

Netflix: reparto de la película Tácticas de amor 2

Demet Ozdemir es Asli

Sukru Ozyildiz es Kerem

Atakan Celik es Tuna

Deniz Baydar es Cansu

Hande Yilmaz es Ezgi

Bora Akkas es Emir

Melisa Dongel es Feride

Ceyhun Mengiroglu es Bulut

Tráiler de la película Tácticas de amor 2

