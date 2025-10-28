Netflix es un éxito con la romántica película turca considerada como la más vista

Netflix tiene el mejor catálogo de series y películas, y uno de los claros ejemplos es la romántica película turca considerada como la más vista de la historia, se trata de Tácticas de amor 2.
Netflix siempre ofrece las mejores opciones de series y películas turcas, como la cinta romántica, considerada la más vista de la historia
Comedia romántica que se centra en una relación que parece imposible. Sin embargo, nadie sabe dónde puede surgir el amor. Una diseñadora de moda e influencer no cree en el amor, pero está dispuesta a enamorar a un ejecutivo.
Es lo mismo que piensa él, que también va a contraatacar y a seducirla. Los dos recurrirán a tácticas muy poco convencionales.
En la primera entrega, que fue furor en la plataforma, conocimos a un ejecutivo de publicidad y a una bloguera de modas sin fe en el amor que apuestan a que lograrán que la otra persona se enamore perdidamente de ellos.
Netflix: de qué trata la película Tácticas de amor 2
En Tácticas de amor 2, el azar une no una sino dos veces a Asli y Kerem: primero, en una fiesta, provocando que la bloguera y el ejecutivo se elijan, mutuamente, como presas en sus sucesivas apuestas.
Segundo, en un viaje a la Capadocia turca, famosa por sus trayectos en globo, en el que Asli y Kerem se ven forzados a desempolvar su mejor arsenal para enamorar.
La segunda parte de Tácticas en el amor continúa la historia justo donde la dejó su predecesora: Asli y Kerem se confiesan amor eterno en uno de los escenarios predilectos del género, un aeropuerto en el que hay un avión a punto de partir y, en él, uno de los miembros de la pareja.
Netflix: reparto de la película Tácticas de amor 2
- Demet Ozdemir es Asli
- Sukru Ozyildiz es Kerem
- Atakan Celik es Tuna
- Deniz Baydar es Cansu
- Hande Yilmaz es Ezgi
- Bora Akkas es Emir
- Melisa Dongel es Feride
- Ceyhun Mengiroglu es Bulut
Tráiler de la película Tácticas de amor 2
Dónde ver la película Tácticas de amor 2, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tácticas de amor 2 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Tácticas de amor 2 se puede ver en Netflix.
- España: la película Tácticas de amor 2 se puede ver en Netflix.