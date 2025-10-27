Netflix tiene el mejor catálogo de series y películas, en esta oportunidad se luce con la romántica película española con Álex González, se trata de Fuimos canciones.
Netflix y Álex González estremecen con la exitosa romántica película española
Netflix está en la vanguardia en estrenos de series y películas españolas, esta cinta con Álex González es una clara muestra de esto
La protagonista de la película Fuimos canciones es Maca, una chica que ronda los treinta años y que trabaja para una influencer de moda en Madrid. Junto a sus amigas, Jimena y Adriana, ha conseguido encontrar la compañía ideal para afrontar sus problemas del día a día.
Sin embargo, cuando su ex, Leo, regresa a su vida, todo se pone patas arriba. Él fue su mayor error, pero también la única persona capaz de revolver su mundo y de recordarle cómo late un corazón enamorado.
Maca trabaja de asistente para una malvada influencer de moda en lugar de perseguir sus sueños y hacer algo con su gran talento.
Pero de momento es lo mejor que tiene y ahí está. Aguanta gracias a sus dos amigas, Jimena y Adriana, y juntas hacen que todos los problemas y dramas parezcan menores.
Pero un día aparece alguien del pasado de Maca, alguien a quien ella llama “el innombrable”. Se trata de Leo, un ex que rompió el corazón en mil pedazos a la protagonista y que le hizo perder toda esperanza en el amor.
Pero el corazón quiere lo que quiere, y Maca deberá enfrentarse a sus miedos, sentimientos y heridas para descubrir qué quiere realmente y hacerlo realidad.
Netflix: de qué trata la película Fuimos canciones
Macarena vive en Madrid y es asistente de una influencer de moda. Disfruta de la vida e intenta ser feliz. Pero guarda un secreto, y ese secreto tiene tres letras: L-E-O.
Claro que Macarena no sabe que Leo está en Madrid. Y mientras teme y sueña los juegos del destino, intenta aceptar que lo que fuimos no puede ser lo que seremos. ¿O quizás sí?
Netflix: reparto de la película Fuimos canciones
- María Valverde
- Álex González
- Elísabet Casanovas
- Susana Abaitúa
- Miri Pérez-Cabrero
- Eva Ugarte
- Ignacio Montes
- Claudia Galán
Tráiler de la película Fuimos canciones
Dónde ver la película Fuimos canciones, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.
- España: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.