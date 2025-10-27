Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix y Álex González estremecen con la exitosa romántica película española

Netflix está en la vanguardia en estrenos de series y películas españolas, esta cinta con Álex González es una clara muestra de esto

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Talento español. Álex González es el protagonista de la cinta Fuimos canciones. 

Talento español. Álex González es el protagonista de la cinta Fuimos canciones. 

Netflix tiene el mejor catálogo de series y películas, en esta oportunidad se luce con la romántica película española con Álex González, se trata de Fuimos canciones.

fuimos
Pel&iacute;cula rom&aacute;ntica. Fuimos canciones es la cinta rom&aacute;ntica con Mar&iacute;a Valverde y &Aacute;lex Gonz&aacute;lez.

Película romántica. Fuimos canciones es la cinta romántica con María Valverde y Álex González.

La protagonista de la película Fuimos canciones es Maca, una chica que ronda los treinta años y que trabaja para una influencer de moda en Madrid. Junto a sus amigas, Jimena y Adriana, ha conseguido encontrar la compañía ideal para afrontar sus problemas del día a día.

Sin embargo, cuando su ex, Leo, regresa a su vida, todo se pone patas arriba. Él fue su mayor error, pero también la única persona capaz de revolver su mundo y de recordarle cómo late un corazón enamorado.

Maca trabaja de asistente para una malvada influencer de moda en lugar de perseguir sus sueños y hacer algo con su gran talento.

Pero de momento es lo mejor que tiene y ahí está. Aguanta gracias a sus dos amigas, Jimena y Adriana, y juntas hacen que todos los problemas y dramas parezcan menores.

Pero un día aparece alguien del pasado de Maca, alguien a quien ella llama “el innombrable”. Se trata de Leo, un ex que rompió el corazón en mil pedazos a la protagonista y que le hizo perder toda esperanza en el amor.

Pero el corazón quiere lo que quiere, y Maca deberá enfrentarse a sus miedos, sentimientos y heridas para descubrir qué quiere realmente y hacerlo realidad.

Netflix: de qué trata la película Fuimos canciones

Macarena vive en Madrid y es asistente de una influencer de moda. Disfruta de la vida e intenta ser feliz. Pero guarda un secreto, y ese secreto tiene tres letras: L-E-O.

fuimos1
Mar&iacute;a Valverde y &Aacute;lex Gonz&aacute;lez. Se lucen con la pel&iacute;cula espa&ntilde;ola Fuimos canciones.&nbsp;

María Valverde y Álex González. Se lucen con la película española Fuimos canciones.

Claro que Macarena no sabe que Leo está en Madrid. Y mientras teme y sueña los juegos del destino, intenta aceptar que lo que fuimos no puede ser lo que seremos. ¿O quizás sí?

Netflix: reparto de la película Fuimos canciones

  • María Valverde
  • Álex González
  • Elísabet Casanovas
  • Susana Abaitúa
  • Miri Pérez-Cabrero
  • Eva Ugarte
  • Ignacio Montes
  • Claudia Galán

Tráiler de la película Fuimos canciones

Embed - Fuimos canciones | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Fuimos canciones, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.
  • España: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar