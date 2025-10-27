Netflix y Álex González estremecen con la exitosa romántica película española

Maca trabaja de asistente para una malvada influencer de moda en lugar de perseguir sus sueños y hacer algo con su gran talento.

Pero de momento es lo mejor que tiene y ahí está. Aguanta gracias a sus dos amigas, Jimena y Adriana, y juntas hacen que todos los problemas y dramas parezcan menores.

Pero un día aparece alguien del pasado de Maca, alguien a quien ella llama “el innombrable”. Se trata de Leo, un ex que rompió el corazón en mil pedazos a la protagonista y que le hizo perder toda esperanza en el amor.

Pero el corazón quiere lo que quiere, y Maca deberá enfrentarse a sus miedos, sentimientos y heridas para descubrir qué quiere realmente y hacerlo realidad.

Netflix: de qué trata la película Fuimos canciones

Macarena vive en Madrid y es asistente de una influencer de moda. Disfruta de la vida e intenta ser feliz. Pero guarda un secreto, y ese secreto tiene tres letras: L-E-O.

fuimos1 María Valverde y Álex González. Se lucen con la película española Fuimos canciones.

Claro que Macarena no sabe que Leo está en Madrid. Y mientras teme y sueña los juegos del destino, intenta aceptar que lo que fuimos no puede ser lo que seremos. ¿O quizás sí?

Netflix: reparto de la película Fuimos canciones

María Valverde

Álex González

Elísabet Casanovas

Susana Abaitúa

Miri Pérez-Cabrero

Eva Ugarte

Ignacio Montes

Claudia Galán

Tráiler de la película Fuimos canciones

