Netflix tiene la romántica película española que te hará emocionar

Netflix: de qué trata la película A través del mar

"En A través del mar, Ares se ha ido a estudiar a Estocolmo, y él y Raquel están manteniendo una relación a distancia, lo que supone un mayor desafío de lo que ellos habían imaginado. Cuando llega el verano y se reencuentran, el periodo de separación y las nuevas personas que han conocido en ese tiempo harán que lo que creían seguro empiece a tambalearse", reza la sinopsis.

atraves A través del amor. Clara Galle y Julio Peña te harán emocionar con la cinta A través del mar.

A través del mar es una película romántica que es la secuela de la película A través de mi ventana, que se basaba en la novela de Ariana Godoy. Tras un año distanciados, Raquel y Ares disfrutan de unos días en la playa.

Claro que en seguida los miedos y las inseguridades empezarán a surgir. En su romance adolescente, Raquel y Ares se enfrentarán a más de un desafío, aunque su entorno familiar seguirá siendo el mismo, Raquel bajo la mirada de su madre Tere, y Ares rodeado por sus hermanos Apolo y Artemis, además de sus padres Juan y Sofía que completan el clan de la familia Hidalgo.

¿Será el amor de los dos jóvenes lo suficientemente fuerte?

Netflix: reparto de la película A través del mar

Tráiler de la película A través del mar

