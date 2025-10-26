Netflix tiene la romántica película española que te hará emocionar

Netflix siempre está sumando a su gran catálogo de series y películas novedades, como por ejemplo la espectacular y romántica película española que es furor, se trata de A través del mar.
Cuando llega el verano y se reencuentran, el periodo de separación y las nuevas personas que han conocido en ese tiempo harán que lo que creían seguro empiece a tambalearse.
Netflix: de qué trata la película A través del mar
"En A través del mar, Ares se ha ido a estudiar a Estocolmo, y él y Raquel están manteniendo una relación a distancia, lo que supone un mayor desafío de lo que ellos habían imaginado. Cuando llega el verano y se reencuentran, el periodo de separación y las nuevas personas que han conocido en ese tiempo harán que lo que creían seguro empiece a tambalearse", reza la sinopsis.
A través del mar es una película romántica que es la secuela de la película A través de mi ventana, que se basaba en la novela de Ariana Godoy. Tras un año distanciados, Raquel y Ares disfrutan de unos días en la playa.
Claro que en seguida los miedos y las inseguridades empezarán a surgir. En su romance adolescente, Raquel y Ares se enfrentarán a más de un desafío, aunque su entorno familiar seguirá siendo el mismo, Raquel bajo la mirada de su madre Tere, y Ares rodeado por sus hermanos Apolo y Artemis, además de sus padres Juan y Sofía que completan el clan de la familia Hidalgo.
¿Será el amor de los dos jóvenes lo suficientemente fuerte?
Netflix: reparto de la película A través del mar
- Clara Galle
- Julio Peña
- Hugo Arbués
- Eric Masip
Tráiler de la película A través del mar
Dónde ver la película A través del mar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película A través del mar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película A través del mar se puede ver en Netflix.
- España: la película A través del mar se puede ver en Netflix.