Entre tensión y peligro, Netflix estrena un thriller que enciende todos los sentidos

Tres ejes narrativos independientes uno del otro, que con el correr de los minutos empiezan a conectarse, forman la base a través de la cual se desarrolla la trama de la película.

ni una palabra (1) Ni una palabra está protagonizada por Brittany Murphy y Michael Douglas.

El principal de ellos tiene como centro de acción a Nathan Conrad (Michael Douglas), un brillante psiquiatra de New York que, tras atender a una joven y misteriosa paciente, ve como su vida cambia abruptamente una mañana, cuando su pequeña hija es secuestrada sin motivo aparente.

El segundo eje muestra al líder (Sean Bean) de una banda de ladrones de joyas en busca de venganza a cualquier costo luego de haber sido traicionado por unos de sus socios.

Y el tercero cierra el triángulo con la investigación que la policía interpretada por Jennifer Esposito inicia a raíz de dos violentos asesinatos.

Netflix: tráiler de la película Ni una palabra

Embed - NI UNA PALABRA (Trailer español)

Reparto de Ni una palabra, película de Netflix

Michael Douglas

Sean Bean

Brittany Murphy

Skye McCole Bartusiak

Guy Torry

Jennifer Esposito

Shawn Doyle

Victor Argo

Conrad Goode

Paul Schulze

Lance Reddick

Famke Janssen

Oliver Plat

Dónde ver la película Ni una palabra, según la zona geográfica