El 19 de octubre llegó al catálogo de series y películas de Netflix una de las producciones de suspenso más atrapantes, ideal para los amantes del crimen y la intriga. Dirigida por Gary Fleder y protagonizada por Michael Douglas junto a Brittany Murphy, esta historia mantiene la tensión hasta el final y fue reconocida con una nominación a los Satellite Awards por la destacada actuación de Murphy en el rol de una joven perturbada y enigmática.
Entre tensión y peligro, Netflix estrena un thriller que enciende todos los sentidos
El catálogo de series y películas de Netflix se renueva con un clásico del cine protagonizado por Brittany Murphy y Michael Douglas
Estrenada originalmente en 2001, Ni una palabra combina una puesta en escena elegante con un ritmo preciso que envuelve al espectador. Tal como señaló Kevin Thomas de Los Angeles Times, es “una inteligente, estilosa y, lo más importante, satisfactoria película”. Una propuesta imperdible dentro del catálogo de Netflix, que recupera un thriller clásico capaz de mantenerte en vilo de principio a fin.
Netflix: de qué trata la película Ni una palabra
La sinopsis oficial sobre la película Ni una palabra versa: “Un psiquiatra neoyorquino deberá extraer un código de la mente de una paciente en estado catatónico para que unos criminales le devuelvan a su hija”.
Tres ejes narrativos independientes uno del otro, que con el correr de los minutos empiezan a conectarse, forman la base a través de la cual se desarrolla la trama de la película.
El principal de ellos tiene como centro de acción a Nathan Conrad (Michael Douglas), un brillante psiquiatra de New York que, tras atender a una joven y misteriosa paciente, ve como su vida cambia abruptamente una mañana, cuando su pequeña hija es secuestrada sin motivo aparente.
El segundo eje muestra al líder (Sean Bean) de una banda de ladrones de joyas en busca de venganza a cualquier costo luego de haber sido traicionado por unos de sus socios.
Y el tercero cierra el triángulo con la investigación que la policía interpretada por Jennifer Esposito inicia a raíz de dos violentos asesinatos.
Netflix: tráiler de la película Ni una palabra
Reparto de Ni una palabra, película de Netflix
- Michael Douglas
- Sean Bean
- Brittany Murphy
- Skye McCole Bartusiak
- Guy Torry
- Jennifer Esposito
- Shawn Doyle
- Victor Argo
- Conrad Goode
- Paul Schulze
- Lance Reddick
- Famke Janssen
- Oliver Plat
Dónde ver la película Ni una palabra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ni una palabra se puede ver en Netflix, Prime Video y Disney Plus.
- Estados Unidos: la película Ni una palabra se puede ver Netflix y Prime Video.
- España: la película Ni una palabra se puede ver en Netflix, Disney Plus y Prime Video.