Netflix: un romance intenso donde la sensualidad y los sentimientos emanan calor en cada escena

El 20 de octubre de 2025, Netflix sumó a su catálogo Perfume de mujer, el icónico drama estadounidense de 1992 que sigue emocionando a los fanáticos de series y películas. Dirigida por Martin Brest, la trama se destaca por la inolvidable actuación de Al Pacino, ganador en los Premios Oscar al Mejor actor principal.
Las críticas especializadas resaltan la intensidad de la historia y sus personajes. Owen Gleiberman, de Entertainment Weekly, calificó la actuación de Al Pacino como “escabrosa, tierna y perfectamente teatral”, mientras que James Berardinelli, de ReelViews, destacó el realismo emocional de la trama de la película.
Para quienes buscan las mejores series y películas en Netflix, Perfume de mujer es una opción imperdible. Este clásico del cine combina drama profundo, actuaciones memorables y la magia de una historia que sigue vigente a más de 30 años de su estreno.
Netflix: de qué trata la película Perfume de mujer
La sinopsis oficial de la película Perfume de mujer versa: “Con la idea de ganar dinero durante un fin de semana, un estudiante acepta cuidar a un cascarrabias coronel retirado que perdió la vista”.
Frank Slade (Al Pacino) es un malhumorado Coronel en la reserva del ejército norteamericano, retirado, pues sufre de ceguera. Durante el fin de semana de Acción de Gracias el joven estudiante Charlie Simms, contratado por la familia de Slade, se queda en su casa para servirle de lazarillo y procurar que no beba mucho. Pero Frank tiene otros planes: irse a la gran ciudad de Nueva York... Remake de la película italiana de 1974 "Profumo di donna" (Perfume de mujer).
Netflix: tráiler de la película Perfume de mujer
Reparto de Perfume de mujer, la película de Al Pacino
- Al Pacino (Lt. Col. Frank Slade)
- Chris O’Donnell (Charlie Simms)
- Gabrielle Anwar (Donna)
- James Rebhorn (Mr. Trask)
- Richard Venture (W.R. Slade)
- Philip Seymour Hoffman (George Willis, Jr.)
Dónde ver la película Perfume de mujer, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Perfume de mujer se puede ver en Netflix y Prime Video.
- Estados Unidos: la película Perfume de mujer (Scent of a Woman) se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Perfume de mujer se puede ver en Netflix y Filmin.