Netflix tiene un thriller aterrador: es el más oscuro de 2025 y te mantiene sin respirar hasta el final

netflix-la-cupula-de-cristal1.jpg La cúpula de cristal es una serie de Netflix que combina drama y misterio en 6 capítulos que mantienen al espectador al borde del asiento.

Netflix: de qué trata la serie La cúpula de cristal

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La cúpula de cristal versa: “En un remoto pueblo sueco, una psicóloga forense atormentada por su secuestro infantil se involucra en la escalofriante investigación sobre una niña desaparecida”.

Esta serie de Netflix tiene como protagonista a Lejla (Leonie Vincent), quien se adueña de una historia dramática, en la que entran en juego todos los sentidos. Esta psicóloga forense investiga la desaparición de la hija de una amiga, a la vez que va experimentando situaciones que vivió en el pasado.

netflix-la-cupula-de-cristal-pelicula La serie de Netflix es una producción sueca que combina intriga, recuerdos y secretos familiares en cada episodio.

Lejla fue secuestrada cuando era chica y los recuerdos que parecían que estaban ocultos, comienzan a aparecer en su cabeza mientras avanza en la investigación. Superar los traumas que vivió en su infancia, también es un obstáculo para poder resolver la desaparición de la niña.

Netflix: tráiler de La cúpula de cristal

Embed - La Cúpula de Cristal | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Reparto de La cúpula de cristal, serie de Netflix

Leonie Vincent (Lejla Ness)

Johan Hedenberg (Valter Ness)

Johan Rheborg (Tomás Ness)

Farzad Farzaneh (Dijo)

Ia Lanhammer (Jorun)

Cecilia Nilsson (Kristina)

Dónde ver la serie La cúpula de cristal, según la zona geográfica