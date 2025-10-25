El catálogo de Netflix tiene cautivos a los suscriptores con estrenos que marcan tendencia en 2025. Entre las series y películas más comentadas se encuentra La cúpula de cristal, una propuesta sueca que se ha convertido en un éxito internacional y es ideal para disfrutar durante el fin de semana.
Netflix tiene un thriller aterrador: es el más oscuro de 2025 y te mantiene sin respirar hasta el final
Esta historia atrapante combina drama y misterio en una trama que no deja de enganchar a los espectadores. La serie La cúpula de cristal tiene 6 capítulos y sigue la historia de una investigadora que debe enfrentar los recuerdos de su infancia mientras resuelve el caso de una niña desaparecida.
Cada episodio, con una duración aproximada de 40 a 50 minutos, mantiene el ritmo y la tensión, haciendo que los usuarios de Netflix quieran continuar viendo sin pausa. Escrita por Camila Läckberg y dirigida por Lisa Farzaneh y Henrik Björn, La cúpula de cristal destaca por su narrativa oscura y cuidada, que combina drama e intriga en cada escena.
Netflix: de qué trata la serie La cúpula de cristal
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La cúpula de cristal versa: “En un remoto pueblo sueco, una psicóloga forense atormentada por su secuestro infantil se involucra en la escalofriante investigación sobre una niña desaparecida”.
Esta serie de Netflix tiene como protagonista a Lejla (Leonie Vincent), quien se adueña de una historia dramática, en la que entran en juego todos los sentidos. Esta psicóloga forense investiga la desaparición de la hija de una amiga, a la vez que va experimentando situaciones que vivió en el pasado.
Lejla fue secuestrada cuando era chica y los recuerdos que parecían que estaban ocultos, comienzan a aparecer en su cabeza mientras avanza en la investigación. Superar los traumas que vivió en su infancia, también es un obstáculo para poder resolver la desaparición de la niña.
Netflix: tráiler de La cúpula de cristal
Reparto de La cúpula de cristal, serie de Netflix
- Leonie Vincent (Lejla Ness)
- Johan Hedenberg (Valter Ness)
- Johan Rheborg (Tomás Ness)
- Farzad Farzaneh (Dijo)
- Ia Lanhammer (Jorun)
- Cecilia Nilsson (Kristina)
Dónde ver la serie La cúpula de cristal, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La cúpula de cristal se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The glass dome se puede ver en Netflix.
- España: la serie La cúpula de cristal se puede ver en Netflix.