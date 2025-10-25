Video: se trenzaron feo Lautaro Martínez y Antonio Conte en Napoli vs. Inter

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1982137715106680958&partner=&hide_thread=false LA PELEA DE LAUTARO Y CONTE, SU EX DT.pic.twitter.com/RFMiD7pyKS — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 25, 2025

De esta manera, el bahiense demostró dos sensaciones claras: que no quiere a su ex entrenador y además que sufrió la impotencia del partido.

Qué dijo Conte sobre el enojo con Lautaro Martínez

“Cuando jugás este tipo de partidos, pueden pasar estas cosas. Quiero recordar mi etapa en el Inter y la victoria del Scudetto después de tantos años de sequía. Tengo muy buenos recuerdos. Lautaro es un gran jugador, pero no lo conozco personalmente. Le deseo mucha suerte”, dijo tras el polémico partido Antonio Conte tras bajar las pulsaciones.

La relación entre ambos no es la primera vez que sufre problemas porque en 2021, en un encuentro entre Inter y Roma, el Toro no ocultó su enojo al ser reemplazado cerca del final y pateó una botella para descargar su imptencia.

El gesto enfureció a Conte, que, en un estadio desierto por las restricciones de la pandemia de coronavirus, le contestó con una irónica frase: “¡Eres un genio!”. La discusión siguió y el delantero llegó a desafiar al técnico a continuarla en el vestuario, hasta que la mediación de Lele Oriali evitó que el cruce pasara a mayores. Pero de allí la relación no quedó bien y por eso hubo problemas este sábado.