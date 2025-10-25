Video: se trenzaron feo Lautaro Martínez y Antonio Conte en Napoli vs. Inter

El delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez se enojó. El jugador del Inter de Italia discutió feo con su ex DT Antonio Conte en el triunfo 3-1 de Napoli sobre el equipo neroazzurro por la Serie A de Italia.
Lautaro Martínez discutió feo con su ex DT Antonio Conte. Fue en el triunfo 3-1 de Napoli sobre Inter por la Serie A de Italia
El delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez se enojó. El jugador del Inter de Italia discutió feo con su ex DT Antonio Conte en el triunfo 3-1 de Napoli sobre el equipo neroazzurro por la Serie A de Italia.
En medio del encuentro entre Napoli e Inter, el centrodelantero Lautaro Martínez protagonizó un fuerte cruce con su ex director técnico Antonio Conte.
El “Toro” vio que el DT de Napoli etsaba reclamando y decidió llevar adelante un polémico accionar: le hizo la seña de cobarde, le gritó “cagón” reiteradas veces y se tocó los genitales con sus manos.
De esta manera, el bahiense demostró dos sensaciones claras: que no quiere a su ex entrenador y además que sufrió la impotencia del partido.
“Cuando jugás este tipo de partidos, pueden pasar estas cosas. Quiero recordar mi etapa en el Inter y la victoria del Scudetto después de tantos años de sequía. Tengo muy buenos recuerdos. Lautaro es un gran jugador, pero no lo conozco personalmente. Le deseo mucha suerte”, dijo tras el polémico partido Antonio Conte tras bajar las pulsaciones.
La relación entre ambos no es la primera vez que sufre problemas porque en 2021, en un encuentro entre Inter y Roma, el Toro no ocultó su enojo al ser reemplazado cerca del final y pateó una botella para descargar su imptencia.
El gesto enfureció a Conte, que, en un estadio desierto por las restricciones de la pandemia de coronavirus, le contestó con una irónica frase: “¡Eres un genio!”. La discusión siguió y el delantero llegó a desafiar al técnico a continuarla en el vestuario, hasta que la mediación de Lele Oriali evitó que el cruce pasara a mayores. Pero de allí la relación no quedó bien y por eso hubo problemas este sábado.