La serie de Netflix que lo tiene todo: subida de tono, de época y con 8 capítulos

Las temáticas subidas de tono vienen siendo irresistible entre los suscriptores, y esto se refleja en los números de las series y películas de Netflix, demostrando que se terminó el tabú por estas historias. La serie es un éxito absoluto dentro de la plataforma, y es que a pesar de llevar más de 5 años disponible, su relato sigue más vigente que nunca, sumando millones de reproducciones al año.

Netflix optó por incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a inicios del 2020, y desde entonces aparece como una de las principales historias subidas de tono de la plataforma.

Embed - El decamerón | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie El decamerón

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de época subida de tono de 8 capítulos, El decamerón centra su historia en: "Mientras la peste bubónica azota Italia, un grupo de nobles y sirvientes se refugia en una mansión, donde su lujoso escape se convierte en caos".

Esta serie logró conjugar todas las temáticas que resultan irresistibles para los suscriptores de Netflix: una historia corta, subida de tono y de época.

Netflix-El-decamerón-2.jpg La comedia no falta en esta serie de Netflix.

Reparto de El decamerón, serie de Netflix

Amar Chadha-Patel como Dioneo

Leila Farzad como Stratilia

Lou Gala como Neifile

Karan Gill como Panfilo

Tony Hale como Sirisco

Tanya Reynolds como Licisca

Douggie McMeekin como Tindaro

Dónde ver la serie El decamerón, según la zona geográfica