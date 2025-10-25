El catálogo de series y películas de Netflix ofrece historias de todo tipo. Las ofertas subidas de tono resultan irresistibles para los suscriptores, y una serie viene arrasando en el género con un relato de época, que cuenta con apenas un puñado de capítulos muy bien valorados por la crítica especializada: El decamerón.
La serie de Netflix que lo tiene todo: subida de tono, de época y con 8 capítulos
Esta serie se ha convertido en una verdadera sensación dentro de Netflix, y lo hace de la mano con una historia que no da tregua
Los dramas no tienen competencia dentro del catálogo de series y películas de Netflix, más aún si se trata de una producción estadounidense, que siempre tiene un plus para todos los suscriptores amantes del género. Esta serie está arrasando con una historia que tiene todo aquello que lleva tiempo siendo tendencia en la plataforma, y obteniendo resultados dignos de aplaudir.
Hay que saber que esta serie es una de las primeras producciones pospandemia, y se encuentra basada en una obra literaria escrita entre 1351 y 1353, por lo que es considerada una oferta de época. Es una oferta de Netflix que consta de tan solo 8 capítulos, y su relato es cerrado, ya que no deja la puerta abierta a un posible final abierto o a la llegada de una segunda parte de esta historia original.
Las temáticas subidas de tono vienen siendo irresistible entre los suscriptores, y esto se refleja en los números de las series y películas de Netflix, demostrando que se terminó el tabú por estas historias. La serie es un éxito absoluto dentro de la plataforma, y es que a pesar de llevar más de 5 años disponible, su relato sigue más vigente que nunca, sumando millones de reproducciones al año.
Netflix optó por incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a inicios del 2020, y desde entonces aparece como una de las principales historias subidas de tono de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie El decamerón
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de época subida de tono de 8 capítulos, El decamerón centra su historia en: "Mientras la peste bubónica azota Italia, un grupo de nobles y sirvientes se refugia en una mansión, donde su lujoso escape se convierte en caos".
Esta serie logró conjugar todas las temáticas que resultan irresistibles para los suscriptores de Netflix: una historia corta, subida de tono y de época.
Reparto de El decamerón, serie de Netflix
- Amar Chadha-Patel como Dioneo
- Leila Farzad como Stratilia
- Lou Gala como Neifile
- Karan Gill como Panfilo
- Tony Hale como Sirisco
- Tanya Reynolds como Licisca
- Douggie McMeekin como Tindaro
Dónde ver la serie El decamerón, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El dacamerón se puede ver en Netflix.
- España: la serie El dacamerón se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El dacamerón se puede ver en Netflix.