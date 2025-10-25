El chef que adelgazó 90 kilos en tiempo récord: dejó de consumir solamente dos tipos de alimentos

Cómo bajó 90 kilos en 8 meses

Matteo, quien llegó a pesar más de 185 kilos decidió dejar de consumir dos alimentos: “Eliminé los carbohidratos y azúcares. Esto fue lo que realmente cambió mi vida. Sabía que eran los principales culpables de mi aumento de peso. Desde que los saqué de mi dieta, me siento increíblemente mejor. Mi energía está por las nubes, mi mente está clara y trabajo con el doble de productividad”.

Luego de sacar de su rutina culinaria los alimentos procesados pronto llegaron los resultados: “Perdí los primeros 15 kilos, mi piel mejoró, la psoriasis de mis codos desapareció...hasta mi sudor dejó de oler. Era evidente que mi cuerpo estaba inflamado”, relató.

El chef detalló que los efectos de su decisión no solo beneficiaron a su físico, sino también a su mente y bienestar emocional: “Ahora voy al gimnasio, esquío y corro. Me despierto muy lúcido. Antes me costaba levantarme. Fue como salir de un banco de niebla”, concluyó el cocinero.