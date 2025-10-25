Reciclaje: guardá la yerba del mate usada y transformala en una maravillosa maceta biodegradable

El primer paso consistirá en recolectar la yerba que utilizamos cada vez que tomamos mate. El tutorial recomienda hacerlo en dos estados: en un recipiente colocar una porción y dejar secar al sol, y en el otro reunir yerba húmeda. Esta diferencia de humedad será crucial más adelante para controlar la temperatura y la consistencia de la mezcla.

yerba mate reciclaje Así deberás reciclar yerba para elaborar una maceta biodegradable.

A continuación, pasaremos a preparar el engrudo, combinando en un recipiente dos tazas de harina y dos tazas de agua. Mezclar el agua gradualmente con la harina hasta formar una mezcla homogénea que luego se lleva a calentar. Revolver la preparación hasta que espese. Finalmente, añadir un chorrito de vinagre, el cual actúa como un conservante natural para evitar que aparezcan hongos y que la masa se eche a perder.

Una vez que el engrudo está listo y caliente, comenzar a incorporar la yerba. Primero, añadir la yerba húmeda a la masa caliente para ayudar a bajar su temperatura y amasar con guantes. Luego, agregar gradualmente la yerba seca, amasando de afuera hacia adentro hasta conseguir una masa compacta, con buena estructura y moldeable.

Para proseguir con esta idea de reciclaje, tendremos que buscar los recipientes que actuarán como molde y colocarles en su interior papel film para después poner la yerba y que sea más fácil retirar. Presionar la masa de la yerba sobre la base y luego subir a los costados del molde, procurando que las paredes sean lo suficientemente gruesas para darle estabilidad. Dejar secar al sol durante un día.

yerba mate reciclaje (2) Reciclaje: ¡no tirés la yerba del mate!

Transcurrido el tiempo, retirar el papel film y dar vuelta la maceta para que se seque por completo, cambiando su color a un tono más claro cuando está totalmente seca. Por último, hacer un orificio de drenaje con un clavo.

Finalmente, solo deberás colocar la maceta biodegradable con yerba reciclada en cualquier lugar de casa o del jardín que te guste. Si querés un acabado más duradero, podés aplicarle un barniz o laca en el borde.