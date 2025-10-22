Reciclaje: guardá las cajas de cartón vacías y transfórmalas en una maravillosa idea para tu jardín

Jardinería reciclaje Este truco de jardinería te permitirá tener un jardín sin malezas.

En el tutorial podemos ver cómo la experta en jardinería coloca grandes cuadrados de cartón alrededor de un árbol, luego los riega abundantemente con una manguera y después los cubre con varias bolsas de tierra de jardín, distribuyendo el sustrato hasta que el cartón desaparezca.

Esta práctica bloqueará la luz solar que impacta de lleno en el césped y la maleza, por lo que comenzarán a secarse y luego desaparecerá, quedando la tierra fértil. Así evitaremos el uso de químicos agresivos que nos ayudan habitualmente a quitar yuyos y demás hierbas indeseadas.

En consecuencia, el suelo estará listo para el cultivo de nuevas especies, tanto árboles como plantas ornamentales. Además, con el paso del tiempo, el cartón comenzará a descomponerse de forma natural, lo que enriquecerá el suelo.

De esta forma, gracias a un simple truco de reciclaje, lograremos tener un jardín con las plantas que más queremos, combatiendo así el brote de hierbas y malezas que arruinan la belleza del parque o cantero.