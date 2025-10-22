Reciclaje: guardá las cajas de cartón vacías y transfórmalas en una maravillosa idea para tu jardín

El reciclaje es una actividad que todos deberíamos practicar en casa, ya que reduce la cantidad de residuos que generalmente terminan en la basura o en la vía pública, contaminando el suelo, el agua y el aire. Entre los materiales que podemos reciclar, uno de los más útiles son las cajas de cartón vacías. Si reunís varias, podrás desarrollar una maravillosa idea para tu jardín, la cual beneficiará a las plantas del cantero.
Cómo reciclar cajas de cartón y utilizarlas en una tarea de jardinería
Las cajas de cartón que se acumulan en cualquier lugar serán útiles para simplificar las tareas de jardinería gracias a una idea innovadora, tal cual asegura una experta en su canal de YouTube.
El truco que une el mundo de la jardinería y el reciclaje, publicado en el perfil ‘ThePlantRealm’, nos permite preparar canteros, huertos y jardines para cultivar solamente las plantas que necesitemos. Esta técnica consiste en reunir varias cajas de cartón, abrirlas y quitarles las cintas hasta obtener láminas. A continuación, colocar las capas sobre la tierra.
En el tutorial podemos ver cómo la experta en jardinería coloca grandes cuadrados de cartón alrededor de un árbol, luego los riega abundantemente con una manguera y después los cubre con varias bolsas de tierra de jardín, distribuyendo el sustrato hasta que el cartón desaparezca.
Esta práctica bloqueará la luz solar que impacta de lleno en el césped y la maleza, por lo que comenzarán a secarse y luego desaparecerá, quedando la tierra fértil. Así evitaremos el uso de químicos agresivos que nos ayudan habitualmente a quitar yuyos y demás hierbas indeseadas.
En consecuencia, el suelo estará listo para el cultivo de nuevas especies, tanto árboles como plantas ornamentales. Además, con el paso del tiempo, el cartón comenzará a descomponerse de forma natural, lo que enriquecerá el suelo.
De esta forma, gracias a un simple truco de reciclaje, lograremos tener un jardín con las plantas que más queremos, combatiendo así el brote de hierbas y malezas que arruinan la belleza del parque o cantero.