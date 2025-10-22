La planta trepadora rústica y bella que transforma el jardín en un paraíso

El jazmín amarillo o de invierno es una especie ideal para cuidar en casa. A continuación, te contamos los detalles que lo hacen atractivo y cuáles son sus cuidados básicos para que te decidas a cultivarlo en tu jardín y puedas disfrutar de la belleza de su flor.

Un jazmín de flores amarillas

Ele, cuyo nombre científico es Jasminum nudiflorum, es originario de China que se caracteriza por tener unas hojas pequeñas y unas flores de color amarillo intenso. Al contrario de otras especies de jazmín, que tienen un aroma fuerte y dulce, las flores de esta especie apenas destilan olor.