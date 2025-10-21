Por qué deberías poner tapitas de botella alrededor de tu planta de buganvilla

En el ámbito de la jardinería, cada vez más personas buscan formas simples y económicas de cuidar las plantas. Por eso, en este artículo te enseñamos un truco bastante simple que puedes aplicar en la la buganvilla de tu jardín para beneficiar su salud y su crecimiento.
La Bougainvillea es una especie muy querida por los jardineros ya que es capaz de transformar una terraza, porche o jardín. Una de sus características sobresalientes es que tiene brácteas, que son estructuras coloridas que suelen confundirse con flores. Entre tantas variedades, se destacan los tonos magenta, anaranjados, amarillos, y blancos.
Disponer tapitas de botella alrededor de la planta
Las tapitas de botella pasaron de ser un simple residuo a convertirse en un recurso clave para proteger y fortalecer el crecimiento de las plantas y árboles. Lejos de ser cuestión de estética, colocar tapitas de botella alrededor de los tallos cumple una función fundamental.
Las tapitas funcionan como un foso protector, si les pones un poco de agua o aceite, se convierten en un obstáculo para hormigas, caracoles y otros insectos rastreros que atacan el tallo y las raíces. De esta forma, evitas el uso de pesticidas y cuidas tus plantas de forma natural. Además, las tapitas reducen el contacto directo del tallo con la tierra, lo que ayuda a prevenir enfermedades causadas por hongos y bacterias que prosperan en ambientes húmedos.
Para aplicar este truco tienes que colocar varias tapitas alrededor del tallo de la buganvilla, apoyándolas directamente en el sustrato. Agrega agua o aceite dentro de la tapita para crear la barrera líquida que frena a los insectos. Repite el proceso con cada planta o árbol que quieras proteger en el jardín de casa.
Esta alternativa no solo sirve para cuidar las plantas, sino que también fomenta el reciclaje y la reutilización de materiales que probablemente terminarían en la basura.
Plagas comunes en la buganvilla
Los pulgones son algunas de las plagas más comunes que atacan esta planta. Se trata de insectos pequeños de cuerpo blando que tienen piezas bucales largas y delgadas que utilizan para perforar tallos, hojas y otras partes tiernas de las plantas.
Otro insecto que ataca a la buganvilla es la cochinilla, que clava un pico y absorve la savia en hojas y tallos tiernos. También, excretan un líquido azucarado sobre el que se asienta el hongo Negrilla, de color negro.
Ahora que sabes el truco de las tapitas de botella, puedes ponerlo a prueba cuando alguna plaga invada tu jardín.