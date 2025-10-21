Por qué deberías poner tapitas de botella alrededor de tu planta de buganvilla

tapitas en una planta Pon a prueba el truco de las tapitas de botella. Imagen: Freepik.

Las tapitas funcionan como un foso protector, si les pones un poco de agua o aceite, se convierten en un obstáculo para hormigas, caracoles y otros insectos rastreros que atacan el tallo y las raíces. De esta forma, evitas el uso de pesticidas y cuidas tus plantas de forma natural. Además, las tapitas reducen el contacto directo del tallo con la tierra, lo que ayuda a prevenir enfermedades causadas por hongos y bacterias que prosperan en ambientes húmedos.

Para aplicar este truco tienes que colocar varias tapitas alrededor del tallo de la buganvilla, apoyándolas directamente en el sustrato. Agrega agua o aceite dentro de la tapita para crear la barrera líquida que frena a los insectos. Repite el proceso con cada planta o árbol que quieras proteger en el jardín de casa.

Esta alternativa no solo sirve para cuidar las plantas, sino que también fomenta el reciclaje y la reutilización de materiales que probablemente terminarían en la basura.

Plagas comunes en la buganvilla

Los pulgones son algunas de las plagas más comunes que atacan esta planta. Se trata de insectos pequeños de cuerpo blando que tienen piezas bucales largas y delgadas que utilizan para perforar tallos, hojas y otras partes tiernas de las plantas.

Otro insecto que ataca a la buganvilla es la cochinilla, que clava un pico y absorve la savia en hojas y tallos tiernos. También, excretan un líquido azucarado sobre el que se asienta el hongo Negrilla, de color negro.

plaga cochinilla La cochinilla algodonosa también invade las plantas del jardín. Imagen: Freepik.

Ahora que sabes el truco de las tapitas de botella, puedes ponerlo a prueba cuando alguna plaga invada tu jardín.