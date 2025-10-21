Ni poda ni riego: lo que debes hacer con tu planta de laurel para potenciar su crecimiento

laurel planta Aprendé a cuidar tu laurel con estos trucos de jardinería.

En este sentido, uno de los métodos infalibles para proteger el laurel y fomentar su correcto crecimiento es la aplicación de una mezcla de vinagre y agua sobre sus hojas. Se trata de una técnica sencilla pero que exige ciertas precauciones. El vinagre es famoso por sus propiedades antifúngicas y como repelente natural: su uso controlado puede ayudar a eliminar hongos, pulgones y otros insectos que suelen atacar la planta.

Para preparar la mezcla, bastará con diluir una cucharada de vinagre en un litro de agua. Es fundamental evitar el uso del vinagre puro, ya que su acidez puede dañar tanto las hojas como las raíces. La aplicación debe hacerse con un pulverizador, rociando suavemente las hojas preferentemente durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, para evitar que el sol cause quemaduras.

Este truco debe hacerse cada 15 días o un mes, en caso de que la planta esté con hongos u enferma. Si el laurel está sano, no se debe poner en práctica el método del vinagre. Además, se deben respetar los tiempos de aplicación, ya que el exceso mataría la planta.

planta laurel Jardinería: cómo cuidar una planta de laurel.

Por otro lado, para potenciar el crecimiento del laurel, también será necesario garantizarle un suelo bien drenado y la exposición a pleno sol durante gran parte del día. Recordá que en invierno u otoño la planta tolera las bajas temperatura (excluyendo las heladas), por lo que la maceta podrá permanecer en el exterior.

Finalmente, un buen truco de jardinería para estimular el desarrollo del laurel será por el uso de abonos orgánicos en primavera. Esto fomentará el crecimiento y mantendrá a la planta vigorosa todo el año.