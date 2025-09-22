Colgar laurel en los picaportes de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué colocar laurel en los picaportes de casa

El aroma del laurel, debido a la presencia de compuestos químicos como el eugenol y el cineol, resulta altamente molesto para muchos insectos, como cucarachas y mosquitos.

Generalmente, la presencia de este tipo de plagas en casa comienza a darse en la época que estamos atravesando, generada por las agradables temperaturas y algunas condiciones como la humedad o la falta de limpieza.

Para llevar a cabo este truco, todo lo que tienes que hacer es colgar hojas de laurel en los picaportes de las puertas, especialmente las que conectan con el exterior, creando así una barrera natural para evitar que estos insectos ingresen a la casa.

truco casero, cucarachas, hogar.png Gracias a este truco casero, tu casa estará libre de plagas.

Es importante renovar las hojas de laurel cada uno o dos días para mantener su efecto repelente, y para que los insectos no ingresen a tu hogar. ¿Estás listo para realizar este truco casero?

La conexión del laurel con el Feng Shui

Si bien es cierto que no es el tema central en esta nota, también se cree que el hecho de colgar laurel detrás de los picaportes en casa tiene estrecha relación con el Feng Shui y otros rituales.

En concreto, se cree que el laurel actúa como un filtro en casa, permitiendo el ingreso de energías positivas y ahuyentando las negativas.

La planta se asocia con la victoria, la paz y la abundancia desde la antigüedad, y colocarla en la entrada refuerza este efecto como un escudo energético para el hogar y sus habitantes. Para potenciar su efecto, puedes colgarla junto con un deseo escrito.