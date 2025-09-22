El soldado que se negó a perseguir cristianos y hoy es santo: cómo es su oración

El santo que recuerda la Iglesia este 22 de septiembre

Este lunes 22 de septiembre de 2025, la Iglesia dedica la jornada a San Mauricio y compañeros mártires, todos ellos soldados del siglo III. En concreto, Mauricio fue comandante de la llamada Legión Tebana, una unidad militar compuesta por cristianos.

De acuerdo a lo que reza la tradición, el emperador Maximiano ordenó a Mauricio y a sus soldados que ofrecieran sacrificios a los dioses paganos y participaran en la persecución contra otros cristianos, a lo que se negaron rotundamente reafirmando su fe en Cristo.

Esta decisión tuvo consecuencias instantáneas, ya que Mauricio y sus compañeros fueron perseguidos y posteriormente masacrados en Agaunum, en la actual Suiza. Con el paso del tiempo, este hecho lo convirtió a Mauricio en santo, en un símbolo de fidelidad y valentía frente a la opresión.

san mauricio, santo La negación de perseguir soldados le valió la muerte a San Mauricio y sus compañeros.

Por otro lado, este santo también es considerado protector de la salud. A San Mauricio le atribuye la capacidad de proteger a las personas de enfermedades como los calambres y la gota. ¿Conocías su historia?

Cómo es la oración a San Mauricio

Oh Dios, que colmaste a tu siervo San Mauricio

de sabiduría y perseverancia

para guiar a un grupo de soldados conversos

en medio de un ejército anticristiano,

incluso siendo considerados traidores y muriendo por su fidelidad a Ti.

Te pedimos que nos concedas, al igual que ellos,

vivir fieles a Tu Palabra y con un constante deseo de servirte en todo fielmente. Amén.

Otros santos recordados este 22 de septiembre

Además de recordar a San Mauricio, la Iglesia Católica también hace énfasis en estas personas este 22 de septiembre: