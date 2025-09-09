En 1610, tras su ordenación sacerdotal, San Pedro Claver se dedicó por completo al servicio de los africanos esclavizados que llegaban al puerto, presentándose en las naves negreras, ofreciendo ayuda y llamándose "el esclavo de los esclavos".

Su labor de amor y defensa de los derechos humanos fue un ejemplo para la sociedad de la época, y lo cierto es que trasciende en la historia al día de hoy. San Pedro Claver les brindaba a los esclavos atención médica, alimentos, consejos, y realizaba catequesis y bautizos masivos.

Pese a que muchas personas se oponían y no comprendían su actitud, lo cierto es que San Pedro Claver siguió con su obra hasta el fin de sus días. Finalmente, falleció el 8 de septiembre de 1654.

San Pedro Claver es reconocido en múltiples lugares.

Actualmente, a San Pedro Claver se le honra como el santo patrón de los esclavos, la población afroamericana y Colombia. Fue beatificado por Pío IX en 1850 y canonizado por León XIII en 1888.

Oración a San Pedro Claver

Oh Dios, padre de todos los pueblos, que diste a Pedro Claver un corazón lleno de afecto por sus hermanos, sin distinción de razas ni posiciones sociales, concédenos practicar sus virtudes con un espíritu constante, generoso, para ser testigos de tu amor en medio de tu pueblo y principio de unión entre todos tus hijos.

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.