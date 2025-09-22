La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, desde este lunes 22 de septiembre y hasta el 30 de septiembre, pagará a los jubilados una suma que supera los $2.000.000.
No obstante, desde ANSES explicaron que este dinero no será acreditado a todos los jubilados. De hecho, explicaron que los que llegan a cobrar esta suma son aquellos que cobran el tope máximo y que corresponden a un porcentaje mínimo. Asimismo, en las mismas fechas, también se les depositará al resto de jubilados que superen los haberes mínimos.
Con el mes de septiembre, ANSES aplicó un aumento del 1,90% en todas las jubilaciones, sin importar de cuánto son.
Una vez aplicado el porcentaje de aumento, la jubilación máxima pasó a ser de $2.155.162,17, al menos, durante septiembre. Vale tener en cuenta que esto no incluye a aquellos que cuentan con una jubilación de privilegio, como los expresidentes.
Otro punto a tener en cuenta es que aquellos jubilados de ANSES que cobran más de $391.000, no reciben ni el bono de $70.000, ni un monto proporcional.
Con el porcentaje exacto de inflación de agosto ya dado a conocer, también se sabe de cuánto será el aumento de ANSES en octubre para todas las jubilaciones.
Según datos del Indec, la inflación en agosto fue del 1,9%. No obstante, ese porcentaje fue redondeado y ANSES no tiene esa práctica, sino que toma en cuenta dos decimales, por lo que ya se confirmó que la cifra real fue del 1,88% y, por ende, ese será el porcentaje de aumento a todos los jubilados en octubre 2025.