anses, jubilados (2) ANSES confirmó un importante pago para jubilados antes de que termine septiembre.

Una vez aplicado el porcentaje de aumento, la jubilación máxima pasó a ser de $2.155.162,17, al menos, durante septiembre. Vale tener en cuenta que esto no incluye a aquellos que cuentan con una jubilación de privilegio, como los expresidentes.

Otro punto a tener en cuenta es que aquellos jubilados de ANSES que cobran más de $391.000, no reciben ni el bono de $70.000, ni un monto proporcional.

ANSES: Fechas de pago de jubilaciones que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

anses, jubilados La jubilación máxima que paga ANSES tendrá otro aumento en octubre

ANSES: aumenta el monto máximo de las jubilaciones en octubre

Con el porcentaje exacto de inflación de agosto ya dado a conocer, también se sabe de cuánto será el aumento de ANSES en octubre para todas las jubilaciones.

Según datos del Indec, la inflación en agosto fue del 1,9%. No obstante, ese porcentaje fue redondeado y ANSES no tiene esa práctica, sino que toma en cuenta dos decimales, por lo que ya se confirmó que la cifra real fue del 1,88% y, por ende, ese será el porcentaje de aumento a todos los jubilados en octubre 2025.