Préstamos del Banco Ciudad: qué trabajadores pueden solicitar un millonario crédito en cuotas fijas

Banco Ciudad: estos trabajadores pueden solicitar un millonario préstamo

El Banco Ciudad le ofrece a sus clientes, especialmente a los trabajadores que cobran su sueldo allí, préstamos personales con montos más altos respecto a los que no son clientes y las condiciones son más favorables.

En la página web oficial del Banco Ciudad se pueden apreciar tres puntos importantes para los trabajadores que cobran su sueldo en la institución y desean solicitar un préstamo:

Los montos pueden variar según el tipo de cliente, en el caso de los que cobran su sueldo en el banco, el préstamo puede llegar a ser de hasta $100.000.000

Las cuotas son mensuales y fijas

Y, los plazos de financiación pueden ser de hasta 72 meses (6 años) en la mayoría de los casos

personas felices1.jpg

Los destinos del préstamo personal del Banco Ciudad para los trabajadores que cobran su sueldo allí pueden ser:

Hogar y mejoras: construí tu hogar en el lugar que siempre soñaste

Movilidad: adquirí ese vehículo que te lleva dónde querés

Tecnología y electrodomésticos: elegí la tecnología que va con vos y hacé tu vida más simple

Viajes y experiencias: llegá a ese lugar especial

Desarrollo personal: financiá ese curso o carrera que te apasiona

Proyectos personales: emprendé ese proyecto que tenés en mente

Condiciones del préstamo personal del Banco Ciudad

Los trabajadores que cobran su sueldo en el Banco Ciudad pueden acceder a los productos del programa "Préstamos Personales Ciudad Veloz Plan Sueldo".

El mismo está sujeto a la evaluación crediticia de los interesados y a las condiciones de contracción del Banco Ciudad de Buenos Aires. La oferta vigente es en zonas de influencia de la institución desde el 19 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2025, inclusive.

Para conocer plazo, tasas, amortización y condiciones de solicitud de préstamos por canales electrónicos consulta acá.

Historia del Banco Ciudad

El Banco Ciudad, conocido oficialmente como Banco de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una historia rica y orientada a la función social desde sus inicios.

Fue fundado el 23 de mayo de 1878 bajo el nombre de "Monte de Piedad de la Provincia de Buenos Aires" y su principal objetivo era combatir la usura y ofrecer préstamos accesibles a personas de bajos recursos, especialmente a los inmigrantes que llegaban a la ciudad, a través de la pignoración (empeño de objetos).

Desde su fundación, la misión del banco ha estado marcada por un fuerte compromiso social. Su objetivo ha sido siempre promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico y social de los habitantes de las zonas donde opera, priorizando el crédito social y la asistencia a las pequeñas y medianas empresas.