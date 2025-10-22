Albahaca: es fresca, muy rica y tiene numerosos beneficios

La albahaca es una hierba que se utiliza para mejorar trastornos estomacales y aliviar el dolor que produce la indigestión. Para utilizar albahaca en caso de problemas de estómago debes poner media cucharadita de hojas frescas en una taza de agua hirviendo, deja descansar unos minutos, filtra y luego bebe dicha infusión después de las principales comidas.

En el caso de los catarros y los resfríos puedes masticar las hojas de la albahaca fresca y notarás un alivio inmediato de los síntomas, también puedes probar preparando una infusión con un poco de albahaca seca para ayudar a calmar los accesos de tos y aliviar los síntomas gripales.

La albahaca es un excelente analgésico que alivia los dolores de cabeza, sobre todo si la utilizas en forma de vapor, pues solo debes hervir dos tazas de agua en una olla grande y agregarle una cucharada sopera de albahaca seca, inclínate sobre la olla cuando comience a salir vapor y cubre tu cabeza con una toalla, mantente en esta posición durante 5 o 10 minutos y verás como el dolor de cabeza comienza a ceder.

albahaca2 Beneficiosa. La albahaca es una aliada para combatir gripes y resfriados.

La albahaca posee cualidades que le dan propiedades antibióticas, ya que se ha probado su aceite esencial en el tratamiento de diferentes infecciones como el enterococcus responsable de enfermedades como las infecciones urinarias, la meningitis o la diverticulitis y también contra las pseudomonas, que son las causantes de la otitis externa.

Es muy útil también en el caso de picaduras de insectos, pues al aplicar un poco de jugo de albahaca directamente sobre la herida te servirá para aliviar el dolor y además actuará como antibiótico, por lo que el veneno de la mordedura del insecto no tendrá ningún efecto negativo en tu cuerpo.

La albahaca ha demostrado ser muy útil también para contrarrestar los efectos de la diabetes en la salud, pues ayuda a regularizar los niveles de glucosa en la sangre, sobre todo si la bebes como infusión o consumes sus hojas con regularidad.

El poder calmante de la albahaca es notable, es útil en caso de ataques de ansiedad o estrés y se puede utilizar preparando una infusión fuerte, en la que deberás usar el doble de cantidad de hojas y agregarla al agua del baño, notarás cómo te relajas inmediatamente cuando tu cuerpo entra en contacto con el agua.

