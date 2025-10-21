Cuatro presos considerados de lo más peligrosos dentro de la cárcel justificaron ese título este martes, al ser condenados por realizar un violento motín en el penal de Almafuerte hace 2 años y medio. Dentro de los penados, que recibieron penas de 10 años de cárcel, se encuentra el tristemente célebre Tanga Gómez.
Cuatro presos, entre ellos el Tanga Gómez, fueron condenados a 10 años de cárcel por un violento motín
Los presos considerados de alta peligrosidad fue declarados culpables del secuestro coactivo de un agente penitenciario y un docente de la cárcel de Almafuerte
El juicio se llevó adelante bajo estrictas medidas de seguridad ya que el cuarteto de presos, calificados de "alta peligrosidad", fueron trasladados desde la cárcel hasta el Polo Judicial Penal donde se llevó adelante el debate los días 1, 3, 7 y este 21 de octubre, cuando se conoció la sentencia.
Sin lugar a dudas el más famoso por sus crímenes fue Omar Tanga Gómez (41), condenado a prisión perpetua por el violento asalto a un camión de caudales en un hipermercado de Godoy Cruz en marzo de 2012. En tanto que Héctor Damián Mercado (36) también fue sentenciado a la máxima pena a mediados de 2009 por otro asesinato ocurrido durante un robo.
Pablo Daniel Morales (48) cumple una pena de 24 años de prisión por un combo de varios expedientes de robos agravados, amenazas y otros delitos, además de haberse escapado en varias ocasiones de la cárcel. Ricardo Federico Cortez (38) recibió una condena en 2022 a 6 años y medio por un robo agravado.
Tal como había pedido el fiscal Sebastián Capizzi durante la etapa de alegatos, el juez Ariel Spektor los condenó a 10 años de prisión como coautores de secuestro coactivo agravado por la participación de más de 3 personas.
Los presos que realizaron el motín
El 24 de mayo de 2023, cerca de las 14, un grupo de presos se encontraba tomando clases dentro del penal de Almafuerte. Cuando tenían unos minutos de recreo, 4 de ellos tomaron a un agente penitenciario de 50 años que custodiaba el lugar y al docente de 33 años. Los amenazaron con un arma blanca de fabricación casera y los encerraron en el aula.
"Esto es una toma de rehenes. No hagas nada o te sacamos los pulmones y los ojos", fueron algunas de las amenazas que esgrimieron durante las casi 5 horas que duró el motín en la cárcel de Cacheuta. Los presos reclamaban la presencia de las autoridades en el lugar para mejorar sus condiciones de detención. Finalmente desistieron de la violenta medida sin causa heridas físicas de gravedad en las víctimas, aunque el uniformado se terminó retirando del Servicio Penitenciario y el docente continúa con tratamiento psicológicos.