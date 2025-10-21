Cuatro presos, entre ellos el Tanga Gómez, fueron condenados a 10 años de cárcel por un violento motín

Omar "Tanga" Gómez es el principal sospechoso por el asesinato de Matías Quiroga y se había fugado en enero cuando gozaba de fase de confianza en Lavalle. Fotos: Archivo/UNO El Tanga Gómez es uno de los presos más peligrosos de la cárcel.

Pablo Daniel Morales (48) cumple una pena de 24 años de prisión por un combo de varios expedientes de robos agravados, amenazas y otros delitos, además de haberse escapado en varias ocasiones de la cárcel. Ricardo Federico Cortez (38) recibió una condena en 2022 a 6 años y medio por un robo agravado.

Tal como había pedido el fiscal Sebastián Capizzi durante la etapa de alegatos, el juez Ariel Spektor los condenó a 10 años de prisión como coautores de secuestro coactivo agravado por la participación de más de 3 personas.

Los presos que realizaron el motín

El 24 de mayo de 2023, cerca de las 14, un grupo de presos se encontraba tomando clases dentro del penal de Almafuerte. Cuando tenían unos minutos de recreo, 4 de ellos tomaron a un agente penitenciario de 50 años que custodiaba el lugar y al docente de 33 años. Los amenazaron con un arma blanca de fabricación casera y los encerraron en el aula.

penal almafuerte cacheuta.jpg Los presos realizaron el motín en la cárcel de Almafuerte.

"Esto es una toma de rehenes. No hagas nada o te sacamos los pulmones y los ojos", fueron algunas de las amenazas que esgrimieron durante las casi 5 horas que duró el motín en la cárcel de Cacheuta. Los presos reclamaban la presencia de las autoridades en el lugar para mejorar sus condiciones de detención. Finalmente desistieron de la violenta medida sin causa heridas físicas de gravedad en las víctimas, aunque el uniformado se terminó retirando del Servicio Penitenciario y el docente continúa con tratamiento psicológicos.