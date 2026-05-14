El ex juez federal Walter Bento apeló la condena a 18 años de cárcel por corrupción

Abogados de Walter Bento Gazali Frigueiro.jpg Salvarezza, Fragueiro y Gazali, el trío de abogados que defiende a Walter Bento. Cristian Lozano/Diario UNO.

También apelaron la condena contra la esposa de Bento y dos de sus hijos

Pero no sólo eso, sino que los letrados también apelaron la condena contra la esposa y los hijos de Walter Bento. Marta Isabel Boiza fue sentenciada a 6 años de prisión, Nahuel Bento recibió 5 años de cárcel y Luciano Bento terminó absuelto pero decomisaron algunos de sus bienes. En el caso de los primeros dos, el recurso de casación es clave ya que ambos mantienen su libertad hasta que el fallo quede firme.

Los 4 recursos, que fueron presentados en casi 700 hojas de escritos, ahora caerán en menos de las juezas que dictaron la sentencia: Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira.

El Tribunal definirá si se cumplen los requisitos para concederlo y en ese caso la decisión recaerá en la Cámara Federal de Casación, ubicada en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

Por otro lado, se espera que la defensa de casi todos los otros condenados por cobro de coimas e incluso también la Fiscalía que llevó adelante el megajuicio presenten apelaciones similares antes del plazo límite del próximo martes, tal como adelantaron fuentes vinculadas al expediente.

Bento hijos y boiza en el juicio penal.jpg Walter Bento y su familia, casi todos condenados.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

La investigación que nació en 2021 determinó que que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.

Diego Aliaga -un hombre que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles. En el megajuicio se determinó que las coimas que pudieron demostrar alcanzaron el monto total de 1.8 millones de dólares, aproximadamente.

Otra pata de la investigación fue contra Walter Bento y su clan familiar, quienes se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

Del otro lado, los abogados defensores sostenían que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.