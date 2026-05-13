Contador, narcotraficante y ahora culpable de grooming: pena de 4 años y medio de cárcel

federico cramero contador

Narcotráfico y grooming

El 9 de noviembre de 2024, una mujer se presentó en la Comisaría del Menor junto a su hijo de 14 años y realizaron una denuncia. Explicaron que el menor comenzó a recibir mensajes de WhatsApp de un número desconocido. La persona se identificó como "Fede" de San Rafael, le envió una foto efímero donde se lo veía con ropa y luego le hizo una propuesta sexual.

A los pocos días, Federico Cramero volvió a ser detenido e imputado por el delito de grooming -ciberacoso sexual-. Fue fácil identificarlo: el número de teléfono le pertenecía, estaba asociado a una cuenta de Mercado Pago con su identidad y además en los chats el hombre le aportó al menor su propio perfil de la red social Instagram.

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En la declaración en cámara Gesell, el adolescente explicó que en su escuela se corría el rumor de que Federico Cramero "es transa" y quería tener relaciones sexuales con "niños a cambio de falopa".

Justamente el 27 de agosto de 2022, una investigación federal determinó que formaba parte de la Banda de los Papelitos que vendía drogas en pleno centro a través de una particular manera: los compradores se quedaban esperando en la vereda y desde un edificio les arrojaban envoltorios de papel con los estupefacientes adentro.

En un allanamiento en la casa del contador se encontraron 228 gramos de marihuana. Dos años después, fue condenado a una pena de 3 años de prisión en suspenso y recuperó su libertad hasta volver a ser investigado por el caso de grooming.