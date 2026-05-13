Un ex policía sobreseído por un doble crimen reclamó el cargo y sueldos atrasados en la Corte

Mendoza – Policias y bomberos rescatan despojos de Zambrano y Rodriguez Felipe Gil Fernández fue detenido y echado de la Policía por los asesinatos de Zambrano y Rodríguez. Al final del juicio fue absuelto y liberado.

Preso, echado de la Policía y liberado tras el juicio

Junto con el entonces policía Felipe Gil Fernández -luego sumariado y exonerado- fue detenido Mario Díaz.

Ambos fueron imputados, procesados y juzgados por la Séptima Cámara del Crimen, que los absolvió por falta de pruebas en mayo de 2004.

Tras 4 años de detención, quedaron en libertad.

Nada los relacionaba con el doble crimen del informante policial José Zambrano y su amigo Pablo Rodríguez, concluyó el tribunal integrado por los jueces de sentencia Arnaldo José Kletzl, Pedro Carrizo y Agustín Chacón. Susana García fue la fiscal del juicio penal.

Libre. En 2004 el ex policía Gil Fernández fue declarado inocente. Todavía pugna por recuperar su puesto de trabajo.

Los reclamos judiciales de Felipe Gil Fernández

Ya libre de culpa y cargo, el policía Felipe Gil Fernández demandó al Estado provincial por todos los perjuicios -los económicos, entre otros- que sufrió por haber estado preso injustamente: lucro cesante, daño moral y pérdida de chance.

En 2006, la demanda fue rechazada por el Juzgado Civil 22.

Felipe Gil Fernández apeló y 11 años después -en mayo de 2017- la Segunda Cámara de Apelaciones Civil revirtió el fallo de primera instancia y condenó a la Provincia de Mendoza a pagarle a $1,5 millones más intereses. La suma final habría superado los $4 millones.

Durante los últimos años, Felipe Gil Fernández se dedicó a manejar un remis y a reclamar, desde lo administrativo y judicial, para recuperar su condición de policía.

"Lo echaron de la Policía por delincuente pero resulta que siempre fue inocente: deben reincorporarlo, pagarle los sueldos que le adeudan y permitir que se jubile", explicó su abogado, Rolando Quijano Cepparo.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia a través de la presentación de una Acción Procesal Administrativa, que quedará a cargo del supremo que resulte sorteado.