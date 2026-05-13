La historia de Felipe Gil Fernández es de novela: hace 26 años lo acusaron de un doble crimen y lo echaron de la Policía, lo encarcelaron durante 4 años, lo absolvieron al final de un juicio penal, le ganó al Estado provincial una demanda civil por una suma millonaria y ahora acudió a la Suprema Corte de Justicia para que le devuelvan su condición de policía, le paguen sueldos adeudados y pueda jubilarse.
Un ex policía sobreseído por un doble crimen reclamó el cargo y sueldos atrasados en la Corte
Felipe Gil Fernández fue preso y echado de la Policía tras el doble crimen de Zambrano y Rodríguez. Fue declarado inocente, ganó un juicio y quiere jubilarse
En el año 2000, durante la gobernación de Roberto Iglesias, el policía Felipe Gil Fernández prestaba servicios en la comisaría 33 del barrio San Martín.
Fue detenido por el llamado caso "mafia policial", investigación que el Cuarto Juzgado de Instrucción llevó adelante por los crímenes de José Zambrano y Pablo Rodríguez, quienes estuvieron desaparecidos y cuyos cadáveres fueron hallados semienterrados en el oeste de Godoy Cruz en junio de ese año.
Preso, echado de la Policía y liberado tras el juicio
Junto con el entonces policía Felipe Gil Fernández -luego sumariado y exonerado- fue detenido Mario Díaz.
Ambos fueron imputados, procesados y juzgados por la Séptima Cámara del Crimen, que los absolvió por falta de pruebas en mayo de 2004.
Tras 4 años de detención, quedaron en libertad.
Nada los relacionaba con el doble crimen del informante policial José Zambrano y su amigo Pablo Rodríguez, concluyó el tribunal integrado por los jueces de sentencia Arnaldo José Kletzl, Pedro Carrizo y Agustín Chacón. Susana García fue la fiscal del juicio penal.
Los reclamos judiciales de Felipe Gil Fernández
Ya libre de culpa y cargo, el policía Felipe Gil Fernández demandó al Estado provincial por todos los perjuicios -los económicos, entre otros- que sufrió por haber estado preso injustamente: lucro cesante, daño moral y pérdida de chance.
En 2006, la demanda fue rechazada por el Juzgado Civil 22.
Felipe Gil Fernández apeló y 11 años después -en mayo de 2017- la Segunda Cámara de Apelaciones Civil revirtió el fallo de primera instancia y condenó a la Provincia de Mendoza a pagarle a $1,5 millones más intereses. La suma final habría superado los $4 millones.
Durante los últimos años, Felipe Gil Fernández se dedicó a manejar un remis y a reclamar, desde lo administrativo y judicial, para recuperar su condición de policía.
"Lo echaron de la Policía por delincuente pero resulta que siempre fue inocente: deben reincorporarlo, pagarle los sueldos que le adeudan y permitir que se jubile", explicó su abogado, Rolando Quijano Cepparo.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia a través de la presentación de una Acción Procesal Administrativa, que quedará a cargo del supremo que resulte sorteado.