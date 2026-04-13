Fundamentos de la condena por corrupción contra Walter Bento: "Tuvo como móvil la codicia y el ánimo de lucro"

Textuales del fallo contra Walter Bento

"Todos formaban parte de un engranaje delictivo por el que, a cambio del pago de coimas , pactaron beneficios procesales ilegítimos, de distinto tipo, con personas imputadas en causas en trámite ante el juzgado de Walter Bento ; o bien a personas que no estaban formalmente investigadas, con la finalidad de evitar su persecución penal".

, pactaron beneficios procesales ilegítimos, de distinto tipo, con personas imputadas en causas en trámite ante el juzgado de ; o bien a personas que no estaban formalmente investigadas, con la finalidad de evitar su persecución penal". "Walter Bento era la cabeza de la estructura investigada. Su rol predominante se explica por la función que -en el plano legal- desempeñaba. Es decir, por su condición de juez federal tenía el poder exclusivo para tomar las decisiones que beneficiarían a las personas sujetas a su jurisdicción, luego de que realizaran el pago espurio que les exigía a cambio. Su actuación era esencial para el funcionamiento de la organización".

era la cabeza de la estructura investigada. Su rol predominante se explica por la función que -en el plano legal- desempeñaba. Es decir, por su condición de juez federal tenía el poder exclusivo para tomar las decisiones que beneficiarían a las personas sujetas a su jurisdicción, luego de que realizaran el pago espurio que les exigía a cambio. Su actuación era esencial para el funcionamiento de la organización". "Walter Bento no solo tenía el poder de decisión sobre el devenir de los procesos a su cargo, sino que además tarifaba ese accionar y se quedaba con una ganancia extra, ilegal, por el ejercicio de su función, aun cuando lo hiciera -como él mismo dijo repetidamente- de acuerdo a su leal saber y entender".

no solo tenía el poder de decisión sobre el devenir de los procesos a su cargo, sino que además tarifaba ese accionar y se quedaba con una ganancia extra, ilegal, por el ejercicio de su función, aun cuando lo hiciera -como él mismo dijo repetidamente- de acuerdo a su leal saber y entender". "Los motivos que lo determinaron a delinquir también se analizan como agravantes, ya que se entiende probado que el desempeño delictivo de Walter Bento desde su función judicial, tuvo como móvil la codicia y el ánimo de lucro".

desde su función judicial, tuvo como móvil la codicia y el ánimo de lucro". "Como se advierte, el juez dirigía los medios para que el negocio funcionara, definía el accionar de la estructura, seleccionaba a sus integrantes, fijaba los montos dinerarios, impartía -por intermedio de Diego Aliaga- las directivas al resto de los miembros de la organización".

las directivas al resto de los miembros de la organización". "Walter Bento, en su condición de juez federal, fue el jefe de una organización criminal que convirtió la función judicial en una mercancía, utilizó el proceso penal como herramienta de presión y enriquecimiento, y lesionó de manera grave la confianza pública en la administración de justicia".

fiscal dante vega caso walter bento El fiscal federal que lideró la acusación contra Walter Bento, Dante Vega. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Lavado de activos y enriquecimiento ilícito

"Los acusados integraron y sostuvieron, durante un prolongado período, un entramado familiar destinado a incorporar al circuito económico formal, activos provenientes de actividades ilícitas, mediante la utilización combinada de diversas tipologías clásicas de lavado de activos ".

". "Walter Bento ocupó una posición nodal dentro del esquema. No sólo fue la fuente principal del dinero ilícito, sino también quien diseñó, coordinó y supervisó las maniobras".

ocupó una posición nodal dentro del esquema. No sólo fue la fuente principal del dinero ilícito, sino también quien diseñó, coordinó y supervisó las maniobras". "Todo el grupo familiar hizo uso sistemático de dinero en efectivo, que constituyó una de las herramientas centrales de la maniobra. Ello permitió eliminar trazabilidad, evitar registros bancarios y dificultar la reconstrucción del flujo financiero".

"El patrimonio de los distintos integrantes de la familia Bento-Boiza presenta graves inconsistencias, producto de incrementos patrimoniales que no cuentan con respaldo proveniente de fondos lícitos".

Bento hijos y boiza en el juicio penal.jpg La familia de Walter Bento también fue juzgada por lavado de activos.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

La investigación que nació en 2021 determinó que que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.

Diego Aliaga -un hombre que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

juicio walter bento coimas en mendoza El ex juez federal Walter Bento junto a sus hijos mientras se desarrolló el juicio en el que terminaron condenados. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

En el megajuicio se determinó que las coimas que pudieron demostrar alcanzaron el monto total de 1.8 millones de dólares, aproximadamente.

Otra pata de la investigación fue contra Walter Bento y su clan familiar, quienes se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

Del otro lado, los abogados defensores sostenían que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.