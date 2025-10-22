Hay un corte de agua por empalme de cañerías: qué zona está afectada

Se trata de trabajos que llevará adelante una empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en el marco de la obra de recambio de cañerías en Dolores. Por esa razón, se registrará baja presión y/o corte de agua en toda la localidad, desde la madrugada hasta pasado el mediodía.

Si bien no se ha confirmado a qué hora se restablecerá el servicio con normalidad, la empresa dará a conocer el restablecimiento a través de su cuenta oficial.

Recomendaciones para los usuarios

empalme de cañerias Por tareas de empalme en la red de agua de Dolores, el servicio de agua estará afectado.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.