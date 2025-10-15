Mezclar laurel y bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El bicarbonato de sodio actúa como un desodorizante y limpiador suave, mientras que el laurel aporta un aroma fresco y propiedades repelentes y antisépticas.

Si vas a usar esta mezcla para la limpieza, todo lo que tienes que hacer es trocear hojas de esta planta y verterlas en agua caliente con bicarbonato de sodio para fregar el suelo, dejándolo limpio y con un aroma fresco.

En el caso de que quieras repeler a las plagas en tu casa, debes colocar una mezcla de bicarbonato, azúcar y hojas de laurel en recipientes en áreas donde transiten estos insectos, como por ejemplo la cocina.

Algunos trucos tradicionales sugieren usar laurel para revitalizar los colores de prendas desteñidas, añadiéndolo a la lavadora. Por supuesto, todo esto se da en el ámbito de lo casero, y no está comprobado científicamente.

Cómo preparar un desodorizante casero con esta mezcla

Si quieres utilizar el laurel y el bicarbonato de sodio para darle otro aroma al hogar, todo lo que tienes que hacer es seguir los pasos que se muestran a continuación:

Tritura las hojas de laurel. Mezcla las hojas trituradas con el bicarbonato de sodio. Guarda la mezcla en un frasco con tapa perforada para que el aroma se libere gradualmente. Coloca el frasco en el lugar deseado para eliminar los malos olores.

Ya lo sabes, si estás buscando una mezcla que aporte grandes beneficios, todo lo que tienes que hacer es recurrir al bicarbonato de sodio y a las hojas de laurel.