Ni limón ni laurel: la planta que desorienta y deshidrata a las cucarachas

Lo que hace el eugenol es alterar el sistema nervioso de las cucarachas y puede causar deshidratación, lo que las hace evitar las áreas tratadas.

Esta planta puede, además, reducir la fertilidad de las hembras adultas, disminuir su capacidad de poner huevos y afectar negativamente a las larvas y huevos.

Para utilizarla, todo lo que tienes que hacer es colocar partes del clavo de olor en aquellos puntos donde hayas divisado la presencia de esta plaga. El detrás de los electrodomésticos es uno de los lugares más comunes.

clavo de olor.jpg El clavo de olor puede ser usado de diferentes formas para alejar a las cucarachas.

Si este repelente casero no funciona y sigues detectando cucarachas, todo lo que tienes que hacer es contactarte con un exterminador profesional, o recurrir al uso de distintos productos químicos.

Los riesgos de tener cucarachas en casa

La presencia de cucarachas en casa no debe ser para nada ignorada, ya que puede desencadenar los siguientes inconvenientes: