A pesar de la unificación con Nación, las elecciones le costarán a Mendoza más de $4800 millones

I.V.A. incluido. Provisión de Insumos para las 664 escuelas en las que se vota: $937.021.490,00 I.V.A. incluido. elecciones mendoza 2025 (16) Las elecciones legislativas del 26 de octubre serán unificadas con la Nación por lo que las provincias costean una parte de la impresión de boletas y de la logística y otra parte la paga el Gobierno nacional. Foto: Axel Lloret

"Unificar las elecciones nos genera un ahorro en sí porque si se hubieran desdoblado los costos de logística se duplicarían al tratarse de dos elecciones. Pero además nosotros pudimos obtener el mismo costo de impresión de Boleta Provincial que la nacional, pese a que en algunos casos tiene hasta 3 categorías más", se jactó el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

Qué dice el convenio de Nación y Mendoza por las elecciones 2025

En el decreto 1917 que lleva la firma delministro de Gobierno y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, establece que en la cláusula décima que: "los gastos, costos y todo otro emolumento requerido para el proceso electoral serán asumidos por cada una de las jurisdicciones, conforme a su competencia y obligación legal, sin perjuicio de aquellos cuyo origen sean la efectiva aplicación del presente convenio que no generarán gasto alguno al Juzgado Federal y serán solventados exclusivamente por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia de Mendoza".

boleta unica elecciones nacionales 2025 mendoza En estas elecciones legislativas del 26 de octubre habrá dos boletas únicas de papel, una provincial y otra nacional para elegir a los candidatos a diputados nacionales.

La suma que deberá depositarse en una cuenta de la Justicia Federal tendrá como destino:

-Adquisición de bienes de uso

-Insumos de librería

-Servicios de impresión

-Transporte

-Locación de bienes

-Compra de bienes e insumos informáticos

-Viáticos al personal, funcionarios y magistrados, refrigerios, horas extras.

El operativo para las elecciones del 26 de octubre

Otro de los aspectos a los que hace referencia el decreto, es a la distribución de 350 electores por mesa. En la votación habrá 2 urnas. Una para los comicios nacionales y la otra para las elecciones en la provincia. Los mendocinos podrán votar las distintas categorías con Boleta Única. Habrá tres papeletas, una por cada categoría.