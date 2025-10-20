Elecciones 2025: Fuerza Patria pidió que el domingo se informen los cómputos por distrito y no en general

El documento aclara que “la próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único; el objetivo de la principal fuerza opositora a La Libertad Avanza (LLA) es que la DINE informe el escrutinio por provincia porque, anunciar los resultados a nivel nacional, “carece de fundamento jurídico” y se puede caer en lecturas equívocas del proceso electoral que se llevará a cabo el 26 de octubre.

elecciones 26 10 Todos los distritos del país participarán de las legislativas nacionales.

“Nacional de distrito y no de distrito único”, dijeron sobre las elecciones

“Debemos recordar que la próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único (como es el caso de la elección presidencial), que habría justificado la sumatoria de los votos de candidaturas que se eligen por distrito República Argentina, agrupando las alianzas de igual nombre, por lo que aquella elección tiene una naturaleza propia, donde la conformación de las alianzas varía según el distrito en orden a los acuerdos políticos a que se arriben con otras agrupaciones. En este orden de ideas cabe señalar que la consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario”, manifiesta el texto de Fuerza Patria.