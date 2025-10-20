Dos hermanos fueron condenados por abusar sexualmente de una niña de 9 años y contagiarla de sífilis

hospital-enfermeros-argentinos.jpg El caso de abuso sexual se destapó en el hospital Enfermeros Argentinos. Archivo

En tanto, su hermano mayor fue condenado a 8 años y 6 meses de cárcel por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y por ser cometido por 2 personas.

El caso de abuso sexual en General Alvear

El caso se destapó a mediados del año pasado, cuando una niña de 9 años fue llevada al hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear. Su madre, al bañarla, detectó que tenía una irritación en sus partes íntimas. En el sanatorio no sólo la diagnosticaron con sífilis sino que también descubrieron lesiones correspondientes a un abuso sexual.

Los médicos de guardia de ese efector público aplicaron el protocolo correspondiente y notificaron a las autoridades. Se inició una investigación judicial que apuntó rápidamente contra los hermanos Quiroga Cerda, quienes convivían con la menor de edad. Es que el menor de ellos tenía la misma enfermedad sexual.

En el expediente también se recabaron testimonios que no sólo esclarecieron los reiterados abusos sexuales que sufrió la niña sino también otros que cometió Chino Quiroga con su madre, quien justamente se resistía a tener relaciones sexuales con su novio debido a la enfermedad que portaba pero era violada por el hombre, además de las amenazas con quitarle la vida si rompían el vínculo.