Inicio Sociedad planta
Jardín

La planta de hojas anchas que es ideal para tener en el jardín: cura heridas y elimina el resfriado

Esta planta es considerada un tesoro para tu jardín. ¿Por qué deberías tenerla en casa esta primavera?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
En primavera, esta planta puede servir contra la alergia estacional.

En primavera, esta planta puede servir contra la alergia estacional.

Ante la llegada de la primavera, son muchas las plantas que empiezan a tomar gran protagonismo en el jardín. En este sentido, hay una que es desconocida para muchos, y que tiene grandes beneficios. Dentro de los mismos, los más famosos son la mejora del resfrío y la aceleración de la cicatrización de heridas.

Sin entrar en rodeos, tienes que saber que la presencia del llantén en tu jardín puede ser un tesoro durante esta primavera. A continuación, se explicará el porqué.

planta, beneficios
Esta planta contiene propiedades beneficiosas para la salud.

Esta planta contiene propiedades beneficiosas para la salud.

Llantén, la planta de hojas anchas que es un tesoro en tu jardín

El llantén es una planta medicinal con hojas y semillas que sirve para aliviar diversos malestares, principalmente respiratorios (tos, bronquitis), problemas digestivos (diarrea, estreñimiento) y afecciones de la piel (heridas, quemaduras, picaduras).

Todos estos beneficios se dan gracias a las propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y expectorantes, que pueden ponerse en práctica de diversas maneras.

Esta planta tiene la capacidad de aliviar problemas respiratorios como los resfríos, la tos y la flema gracias a sus mucílagos y taninos que ayudan a expectorar y desinflamar.

Al mismo tiempo, y describiendo otro de sus grandes beneficios, la cicatrización puede acelerarse gracias a la presencia de esta planta. Todo esto, es causado gracias a la presencia de compuestos como flavonoides, polisacáridos y antioxidantes que ayudan a reparar los tejidos y proteger las células.

Heridas (1).jpg
Esta planta puede servir para cicatrizar heridas de este tipo.

Esta planta puede servir para cicatrizar heridas de este tipo.

Como si fuera poco, esta planta también puede ser beneficiosa para tu salud digestiva. Debido a sus propiedades astringentes, es capaz de detener la diarrea y aliviar el estreñimiento.

Cómo usar esta planta para aliviar el resfrío

Para usar el llantén para el resfriado, prepara una infusión hirviendo hojas frescas o secas en agua, cuela y bebe varias tazas al día. Más precisamente, puedes tomar tres o cuatro veces el líquido para ayudar a los catarros bronquiales. El paso a paso de la preparación es el siguiente:

  1. Hierve el agua: pon una taza de agua en una olla y llévala a ebullición.
  2. Añade el llantén: una vez que el agua esté hirviendo, agrega las hojas de llantén. Se recomienda usar una cucharada de hojas secas o frescas por taza.
  3. Deja reposar: retira la olla del fuego. Tapa la taza o la olla y deja que la infusión repose durante 5 a 10 minutos.
  4. Cuela y sirve: cuela las hojas y sirve la infusión.
  5. Endulza (opcional): si lo prefieres, puedes añadir miel o limón para mejorar el sabor.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar