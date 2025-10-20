La planta de hojas anchas que es ideal para tener en el jardín: cura heridas y elimina el resfriado

Todos estos beneficios se dan gracias a las propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y expectorantes, que pueden ponerse en práctica de diversas maneras.

Esta planta tiene la capacidad de aliviar problemas respiratorios como los resfríos, la tos y la flema gracias a sus mucílagos y taninos que ayudan a expectorar y desinflamar.

Al mismo tiempo, y describiendo otro de sus grandes beneficios, la cicatrización puede acelerarse gracias a la presencia de esta planta. Todo esto, es causado gracias a la presencia de compuestos como flavonoides, polisacáridos y antioxidantes que ayudan a reparar los tejidos y proteger las células.

Heridas (1).jpg Esta planta puede servir para cicatrizar heridas de este tipo.

Como si fuera poco, esta planta también puede ser beneficiosa para tu salud digestiva. Debido a sus propiedades astringentes, es capaz de detener la diarrea y aliviar el estreñimiento.

Cómo usar esta planta para aliviar el resfrío

Para usar el llantén para el resfriado, prepara una infusión hirviendo hojas frescas o secas en agua, cuela y bebe varias tazas al día. Más precisamente, puedes tomar tres o cuatro veces el líquido para ayudar a los catarros bronquiales. El paso a paso de la preparación es el siguiente: