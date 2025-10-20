La planta de hojas anchas que es ideal para tener en el jardín: cura heridas y elimina el resfriado

Ante la llegada de la primavera, son muchas las plantas que empiezan a tomar gran protagonismo en el jardín. En este sentido, hay una que es desconocida para muchos, y que tiene grandes beneficios. Dentro de los mismos, los más famosos son la mejora del resfrío y la aceleración de la cicatrización de heridas.
Sin entrar en rodeos, tienes que saber que la presencia del llantén en tu jardín puede ser un tesoro durante esta primavera. A continuación, se explicará el porqué.
Llantén, la planta de hojas anchas que es un tesoro en tu jardín
El llantén es una planta medicinal con hojas y semillas que sirve para aliviar diversos malestares, principalmente respiratorios (tos, bronquitis), problemas digestivos (diarrea, estreñimiento) y afecciones de la piel (heridas, quemaduras, picaduras).
Todos estos beneficios se dan gracias a las propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y expectorantes, que pueden ponerse en práctica de diversas maneras.
Esta planta tiene la capacidad de aliviar problemas respiratorios como los resfríos, la tos y la flema gracias a sus mucílagos y taninos que ayudan a expectorar y desinflamar.
Al mismo tiempo, y describiendo otro de sus grandes beneficios, la cicatrización puede acelerarse gracias a la presencia de esta planta. Todo esto, es causado gracias a la presencia de compuestos como flavonoides, polisacáridos y antioxidantes que ayudan a reparar los tejidos y proteger las células.
Como si fuera poco, esta planta también puede ser beneficiosa para tu salud digestiva. Debido a sus propiedades astringentes, es capaz de detener la diarrea y aliviar el estreñimiento.
Cómo usar esta planta para aliviar el resfrío
Para usar el llantén para el resfriado, prepara una infusión hirviendo hojas frescas o secas en agua, cuela y bebe varias tazas al día. Más precisamente, puedes tomar tres o cuatro veces el líquido para ayudar a los catarros bronquiales. El paso a paso de la preparación es el siguiente:
- Hierve el agua: pon una taza de agua en una olla y llévala a ebullición.
- Añade el llantén: una vez que el agua esté hirviendo, agrega las hojas de llantén. Se recomienda usar una cucharada de hojas secas o frescas por taza.
- Deja reposar: retira la olla del fuego. Tapa la taza o la olla y deja que la infusión repose durante 5 a 10 minutos.
- Cuela y sirve: cuela las hojas y sirve la infusión.
- Endulza (opcional): si lo prefieres, puedes añadir miel o limón para mejorar el sabor.