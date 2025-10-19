Murió ahogado con un pedazo de carne en un asado del Día de la Madre

La hermana de la víctima fatal fue quien llamó al 911 alertando que su hermano estaba realizando un asado familiar cuando probó un corte de carne, se ahogó y cayó al suelo desmayado.

Ambulancia del SEC.jpg Los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) nada pudieron hacer. Imagen ilustrativa.

Los efectivos policiales que llegaron al lugar le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar -RCP- hasta la llegada de las ambulancias del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), quienes lo único que pudieron hacer es constatar que la persona había fallecido.