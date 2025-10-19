Un joven de 29 años falleció este domingo del Día de la Madre luego de atragantarse con un trozo de carne. La tragedia ocurrió en una casa ubicada en la calle Silvano Rodríguez al 3900, de Villa Nueva, Guaymallén, según explicaron fuentes policiales.
Tragedia
Murió ahogado con un pedazo de carne en un asado del Día de la Madre
Un joven de 29 años falleció en Villa Nueva, Guaymallén. Pese a las maniobras de reanimación, sufrió un paro cardiorrespiratorio
La hermana de la víctima fatal fue quien llamó al 911 alertando que su hermano estaba realizando un asado familiar cuando probó un corte de carne, se ahogó y cayó al suelo desmayado.
Los efectivos policiales que llegaron al lugar le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar -RCP- hasta la llegada de las ambulancias del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), quienes lo único que pudieron hacer es constatar que la persona había fallecido.
La causa de la muerte fue un fallecimiento por paro cardiorrespiratorio, según informaron fuentes de la Policía.