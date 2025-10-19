Inicio Policiales Día de la Madre
Tragedia

Murió ahogado con un pedazo de carne en un asado del Día de la Madre

Un joven de 29 años falleció en Villa Nueva, Guaymallén. Pese a las maniobras de reanimación, sufrió un paro cardiorrespiratorio

Por UNO
La víctima fatal probó el asado que estaba realizando, se ahogó y falleció. Ocurrió en Guaymallén durante el Día de la Madre. Imagen ilustrativa.

La víctima fatal probó el asado que estaba realizando, se ahogó y falleció. Ocurrió en Guaymallén durante el Día de la Madre. Imagen ilustrativa.

Un joven de 29 años falleció este domingo del Día de la Madre luego de atragantarse con un trozo de carne. La tragedia ocurrió en una casa ubicada en la calle Silvano Rodríguez al 3900, de Villa Nueva, Guaymallén, según explicaron fuentes policiales.

La hermana de la víctima fatal fue quien llamó al 911 alertando que su hermano estaba realizando un asado familiar cuando probó un corte de carne, se ahogó y cayó al suelo desmayado.

Ambulancia del SEC.jpg
Los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) nada pudieron hacer. Imagen ilustrativa.

Los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) nada pudieron hacer. Imagen ilustrativa.

Los efectivos policiales que llegaron al lugar le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar -RCP- hasta la llegada de las ambulancias del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), quienes lo único que pudieron hacer es constatar que la persona había fallecido.

La causa de la muerte fue un fallecimiento por paro cardiorrespiratorio, según informaron fuentes de la Policía.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar