Un cuaderno escrito por mi mamá como un tobogán al pasado

La letra de mi mamá

Mami Mi mamá, la Negrita, se fue en septiembre de 2022. Pero cada primavera vuelve, como las flores.

Hoy encontré un cuaderno mío de primer grado en el fondo de una caja. Inmediatamente volví a la escuela. Volví a escalar la dureza de la infancia, cuando el mundo me era completamente hostil.

Cuando salir de mi casa para ir a la escuela era una empresa a veces, imposible. Volví a sentir los ruidos del desayuno.

Las cucharas.

El café con leche hirviendo en una taza con flores naranjas

Volví a sentir el miedo que me daba no ser como tenía que ser.

Pero también volvió mi mamá. O yo volví a ella.

Volví a mi mamá.

Volví a caminar las cuadras que separaban mi casa de la escuela.

Mi mamá a esa hora del día era mía.

No miraba a nadie más.

Solamente me miraba a mí.

Nunca más volví a sentir que yo era importante para alguien.

Como lo era para ella.

Eso era estremecedor.

Pesaba más que la mochila con todos los útiles.

Pesaba mucho importarle tanto a mi mamá.

Pero a esa hora, cuando apenas se veían las luces de los autos y quizás quedaba un rastro de la luna.

A esa hora y con las calles de bajada,

Pesaba menos.

Paola La infancia no es siempre una tierra fácil y feliz para los niños. Para mí no lo fue, pero mi mamá, su letra, su abrigo y amor, a veces en exceso, fue el refugio al que siempre podía volver.

Con mi mamá caminábamos contando: las tablas. Nombrando: las palabras con V y con B. las diéresis.

Memorizando: los nombres de los ríos.

Separábamos en sílabas.

A-ma-sar-la-ma-sa.

Poníamos acentos imaginarios.

Sobre palabras esdrújulas.

Mi mamá me mira hoy a través de las hojas ajadas del cuaderno de Lengua.

Yo era una niña prolija y obediente.

Hacía letras esforzadamente redondas.

Quería escribir como ella, porque mi mamá tenía una letra tocada por los dioses.

Pero nunca

Nunca pude

tener su caligrafía.

Mi mamá dibujaba esas letras con patitas y arabescos

que bailaban en el papel.

Las letras de mi mamá daban vueltas, se enroscaban, se estiraban.

Había sueños entre los trazos.

Había universos.

Pequeños mundos impresos con la delicadeza de una pluma movida por el viento.

Yo me esforzaba: Quería ser como mi mamá.

Un día me di cuenta que ser como mi mamá dolía.

Mami joven Yo siempre quise ser como mi mamá, hasta que me supe que ser como mi mamá, dolía.

Porque mi mamá no comía bien

porque mi mamá dormía mal

porque mi mamá tomaba pastillas.

Porque mi mamá paría hijos muertos

Porque mi mamá soñaba una vida que no era

Pero eso lo entendí después

Cuando dejé de escribir a mano

En la escuela todo era cercano a mi cuaderno

y la felicidad consistía en escribir sobre el renglón

y hacer girar las letras.

¿Cómo lo hacía mi mamá?

Nunca lo supe.

Nunca entendí lo que sus letras decían en secreto.

Yo la veía estirar el día en la mesa de la cocina.

Un día interminable

Cocinaba

Lavaba

limpiaba

rezaba

rezaba

limpiaba

lavaba

cocinaba

y escribía:

hacía letras.

Dibujaba en mis cuadernos,

Me terminaba las tareas.

Metía su vida en la mía

Para que ambas respirásemos juntas.

Por eso a mí solía faltarme el aire,

Porque se lo prestaba a ella

Nunca, igual

Nunca - nunca

entendí lo que decía la letra de mi mamá.

Hasta ahora,

que la leo

y dice demasiado.

La letra de mi mamá contaba su historia

Contaba el terror que tenía de verme morir

contaba que quería esconderme del mundo

Porque el mundo lastimaba

¿Por qué tenía tanto miedo mi mamá?

Yo a veces soñaba con sus sueños

y eran inexplicables

como el mensaje de sus letras

Aunque ahora entiendo

Que dice

tu-mamá-te-ama

Desde el confín de nuestro pasado

Hasta el último día de mis día.