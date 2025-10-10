Nació un súper bebé de casi 6 kilos y sorprendió a todos en el hospital

Pero la verdadera sorpresa llegó después: Cassian rompió el récord del hospital, convirtiéndose en el bebé más grande nacido allí en los últimos tres años.

El video de Shelby mostrando a Cassian recién nacido se viralizó en cuestión de horas y superó los 35 millones de reproducciones.

La noticia incluso llegó a la televisión local, donde los médicos del hospital reconocieron que nunca habían visto un caso así en mucho tiempo.

Para Shelby, el nacimiento de Cassian fue doblemente especial: el bebé llegó al mundo el mismo día de su cumpleaños. “Mi mayor regalo”, escribió la mamá, emocionada.

Furor en las redes por el superbebé de casi 6 kilos

Las redes explotaron con comentarios de todo tipo. Más de 50.000 personas dejaron sus mensajes, entre el asombro y el humor. “¿Cómo lo sacaron?”, preguntó una usuaria. Otra bromeó: “¿Manejaba el auto cuando salieron del hospital?”. Incluso hubo quienes le sugirieron a Shelby que pidiera “todo lo que quiera” como regalo por semejante esfuerzo.

bebote2 Panzota. Una madre tuvo un mega bebé de casi 6 kilos.

El caso del súper bebé Cassian es realmente excepcional. Según los datos médicos, el peso promedio de un recién nacido suele estar entre 2,5 y 4 kilos, y la longitud entre 45 y 55 centímetros. Cassian superó ampliamente esos valores, pesando casi lo mismo que un bebé de tres meses.

Estos valores son orientativos y cada bebé tiene su propio ritmo de crecimiento. Ante cualquier duda, siempre es importante consultar con un pediatra.

La historia de Shelby y Cassian no solo sorprendió por el récord, sino también por la reacción de la gente. Muchos se preguntaron si el parto fue por cesárea y cómo fue la recuperación de la mamá. Otros, directamente, no podían creer el tamaño del bebé.

Fuente: tn.com.ar