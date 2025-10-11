Evita salir durante un alerta vigente.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Varios días en alerta de viento Zonda han llegado a Mendoza y este domingo el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a algunos departamentos. A continuación te contaremos todos los detalles sobre la alerta emitida y las medidas que debes tomar al respecto.

Alerta por viento

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla a los departamentos de San Rafael, General Alvear, Santa Rosa, La Paz, Lavalle, San Martin y Las Heras. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

mapa_alertas - 2025-10-09T101606.124
Estos son los departamentos afectados este sábado

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

Viento en Mendoza 2
Toma las medidas necesarias para cuidarte.

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

