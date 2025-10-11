Alerta por viento

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla a los departamentos de San Rafael, General Alvear, Santa Rosa, La Paz, Lavalle, San Martin y Las Heras. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

mapa_alertas - 2025-10-09T101606.124 Estos son los departamentos afectados este sábado

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.