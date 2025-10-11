Varios días en alerta de viento Zonda han llegado a Mendoza y este domingo el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a algunos departamentos. A continuación te contaremos todos los detalles sobre la alerta emitida y las medidas que debes tomar al respecto.
No es viento Zonda: alerta por fuertes ráfagas en la provincia de Mendoza este sábado 11 de octubre
Llegan fuertes ráfagas en la provincia y no es viento Zonda. Estos son los departamentos que se verán afectados