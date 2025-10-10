Inicio Sociedad Viento Zonda
Gran Mendoza

Viento Zonda, más de 30° y ráfagas muy fuertes: a que hora llega al Gran Mendoza este viernes

El viento Zonda vuelve a azotar a la provincia de Mendoza, y la alerta advierte importantes ráfagas, por lo que piden extremar cuidados

Facundo Mezzabotta
Por Facundo Mezzabotta [email protected]
Viento Zonda

Viento Zonda, más de 30° y ráfagas muy fuertes: a que hora llega al Gran Mendoza este viernes

Temperaturas que superan los 30° y ráfagas que superan los 65 km/h, son dos de las consecuencias que padecerán los vecinos del Gran Mendoza producto del viento Zonda. Este fenómeno tendrá lugar durante toda la jornada del viernes, y una importante alerta pide a los mendocinos extremar cuidados ante estas condiciones.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional pronosticaron viento Zonda en altura en la zona del Gran Mendoza, durante la jornada del viernes, llevando la temperatura a más de 30°. La alerta amarilla abarca gran parte del territorio provincial, y advierte que, producto de las condiciones de este fenómeno, podría complicar la visibilidad a la hora del manejo y generar molestias en la población.

Viento zonda
Se espera que el viento Zonda azote al Gran Mendoza con fuertes ráfagas.

Se espera que el viento Zonda azote al Gran Mendoza con fuertes ráfagas.

A qué hora bajará el viento Zonda al Gran Mendoza

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional advierte que el departamento de Malargüe, el sur del Valle de Uco, y zonas de precordillera en Luján de Cuyo y Las Heras se verán afectadas con mayor intensidad por las fuertes ráfagas del viento Zonda.

A diferencia de la última presencia del viento Zonda en el Gran Mendoza, se espera que esta vez no baje al llano y se mantenga en altura. De igual manera, la llegada de este fenómeno elevará notablemente la temperatura, continuando con la tendencia calurosa, llevando el termómetro a 31°.

De acuerdo a los gráficos del SVM y otros registros, se pudo determinar que a partir de las 15 horas, y hasta las 20, se espera que el viento Zonda comience a notarse con mayor intensidad. La advertencia principal surge a partir de la fuerza de las ráfagas, y es que pueden alcanzar velocidades de entre 35 y 70 kilómetros por hora.

viento zonda mendoza.jpg
El SMN emitió una alerta amarilla que rige en casi toda la provincia por el viento Zonda.

El SMN emitió una alerta amarilla que rige en casi toda la provincia por el viento Zonda.

Desde Defensa Civil piden extremar cuidados a raíz de la velocidad que pueden llegar a tomar las ráfagas calientes producidas por el viento Zonda. Esto puede afectar a los mendocinos y su salud mediante la reducción de la visibilidad a quienes circulan por rutas afectadas, humedad baja y aumento repentino de la temperatura.

Chau viento Zonda: qué se espera en Mendoza para el fin de semana

Luego del viento Zonda que azotará a la provincia durante el viernes, el clima cambiará rotundamente el fin de semana, marcado por el ingreso del viento sur. Es por eso que la alerta amarilla continuará rigiendo durante todo el sábado y gran parte del domingo.

Al igual que con el viento Zonda, el viento sur traerá ráfagas importantes y fuertes a zonas de Mendoza como Uspallata, precordillera, zonas del Valle de Uco y en Malargüe, aunque serán corrientes frías.

El SMN anticipa la posibilidad de tormentas aisladas en la provincia, mientras que en la cordillera, el panorama se agrava más, con la posibilidad de nevadas durante el sábado. Para sábado y domingo se espera que la máxima no baje de los 25°.

Temas relacionados:

Te puede interesar