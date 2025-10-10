Viento Zonda, más de 30° y ráfagas muy fuertes: a que hora llega al Gran Mendoza este viernes

A diferencia de la última presencia del viento Zonda en el Gran Mendoza, se espera que esta vez no baje al llano y se mantenga en altura. De igual manera, la llegada de este fenómeno elevará notablemente la temperatura, continuando con la tendencia calurosa, llevando el termómetro a 31°.

De acuerdo a los gráficos del SVM y otros registros, se pudo determinar que a partir de las 15 horas, y hasta las 20, se espera que el viento Zonda comience a notarse con mayor intensidad. La advertencia principal surge a partir de la fuerza de las ráfagas, y es que pueden alcanzar velocidades de entre 35 y 70 kilómetros por hora.

viento zonda mendoza.jpg El SMN emitió una alerta amarilla que rige en casi toda la provincia por el viento Zonda.

Desde Defensa Civil piden extremar cuidados a raíz de la velocidad que pueden llegar a tomar las ráfagas calientes producidas por el viento Zonda. Esto puede afectar a los mendocinos y su salud mediante la reducción de la visibilidad a quienes circulan por rutas afectadas, humedad baja y aumento repentino de la temperatura.

Chau viento Zonda: qué se espera en Mendoza para el fin de semana

Luego del viento Zonda que azotará a la provincia durante el viernes, el clima cambiará rotundamente el fin de semana, marcado por el ingreso del viento sur. Es por eso que la alerta amarilla continuará rigiendo durante todo el sábado y gran parte del domingo.

Al igual que con el viento Zonda, el viento sur traerá ráfagas importantes y fuertes a zonas de Mendoza como Uspallata, precordillera, zonas del Valle de Uco y en Malargüe, aunque serán corrientes frías.

El SMN anticipa la posibilidad de tormentas aisladas en la provincia, mientras que en la cordillera, el panorama se agrava más, con la posibilidad de nevadas durante el sábado. Para sábado y domingo se espera que la máxima no baje de los 25°.