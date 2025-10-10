El hombre baleado por un policía en Luján usaba las zapatillas que le había robado 3 días antes

"El fiscal actuó muy bien. Se tomó las 48 horas y el tiempo para evaluar la calificación y recibió directivas al momento de calificar e imputar", aseguró Soleti a Radio Nihuil. "La calificación es grave, lo que no significa que se pueda modificar demostradas algunas situaciones. Entiendo que el policía no actuó de mala fe".

"Voy a pedir un control jurisdiccional para que el Juez de Garantías revise la situación procesal del mismo ya que carece de antecedentes, tiene arraigo familiar, y pediré la prisión domiciliaria", agregó Susana Soleti.

El robo que el policía sufrió días antes

Soleti relató lo que el policía imputado le contó en las entrevistas que tuvieron: "El viernes pasado él fue víctima de un robo con inhibidor del auto. Estacionó en el centro de Luján para llevar a su pareja a comprar ropa, y ella le pidió que la acompañara. En el auto dejó un bolso con pertenencias: ropa, el arma reglamentaria, un reloj, zapatillas que se acababa de comprar, y otras pertenencias".

José Fuentes policía imputado homicidio El policía José Fuentes arriesga una única pena a prisión perpetua.

Sostuvo que lo único que había bajado eran sus documentos y tarjeta de débito por si tenía que comprar algo. "Él mismo me explicó que no podía bajar el arma reglamentaria porque no estaba en el ejercicio de sus funciones, por lo que la dejó en el bolso en su auto".

Al regresar de comprar fue cuando vio que le robaban: "Vio que estaba la puerta de su auto abierta de donde sacaban sus pertenencias. Vio que los delincuentes escaparon en un auto gris, que fue el Chevrolet Prisma que reconoció el lunes".

Cómo fueron los hechos el lunes según el policía

Luego del robo de su arma reglamentaria, hizo la denuncia correspondiente y el sábado pasó por un test psicológico cuyo resultado fue positivo y por eso el Ministerio de Seguridad le hizo entrega de otra arma.

El lunes a la mañana salió de la guardia y su pareja le pidió que fuera a comprar el alimento para sus mascotas: "Esto está constatado. Él le avisa que el lugar estaba cerrado, pero ella le pidió que esperara así ya tenían el alimento".

"El policía se bajó del auto, y al ponerle la alarma chequeó si la puerta había quedado cerrada, y confirmó que quedaba abierta. Probó 2 o 3 veces más y ocurría lo mismo, por lo que estaba sorprendido porque lo mismo le había pasado el viernes y el lunes nuevamente", detalló Susana Soleti.

tiroteo luján delincuente policia Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Agregó: "Miró para un costado y vio el auto gris con 2 hombres. Fue hasta el kiosco que está en la esquina y compró un agua sin perder de vista a los sospechosos. En eso vio que del auto gris se baja el acompañante, quien fue hasta su vehículo, intentó abrirlo y en ese momento salió al grito de 'Alto, Policía'".

El relato que le dio a Soleti fue que este sospechoso escapó, mientras que el otro quedó en el auto. Se acercó a él, se volvió a identificar como policía y le pidió que se bajara del auto. "El conductor arrancó y lo intentó atropellar. Esa secuencia se ve en el video y el policía tiene esguince y otras lesiones en su pierna como consecuencia de esto".

Fue en ese instante que José Fuentes disparó hacia el auto, e hirió al conductor identificado como Federico García, de 37 años, quien recibió un disparo en la cabeza. Estuvo internado en grave estado en el Hospital Central hasta que confirmaron su muerte.

"Ese mismo día hicieron un allanamiento en la casa del sospechoso donde encontraron las pertenencias que le había robado al policía el viernes. Además, encontraron inhibidores", sostuvo Soleti y agregó: "El día del hecho el sospechoso llevaba puestas las zapatillas que le había robado al policía".