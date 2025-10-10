Quién es el hombre que agredió con un hierro a una mujer y a su bebé por ser judíos

image La denunciante junto a la diputada Ajmechet y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En ese sentido, Schmukler relató que se encontraba en el patio de su departamento, cuando su vecino la agredió verbalmente y arrojó un fierro hacia la planta baja, donde la joven estaba junto a su pequeño hijo de apenas ocho meses.

"Escuché que hay una persona diciendo ‘judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco’", expresó Michelle en el video, y en cual también confirmaba que ya había hecho la denuncia formal.

Luego, su esposo -Idán- llamó a la policía y hasta confrontó con el agresor, quien admitió su culpabilidad, pero se lamentó por "no haber tenido puntería".

“Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi persona, por mi integridad. Este señor sigue en el edificio y realmente no sabemos a quién acudir para que alguien nos dé atención”, añadió la mujer.