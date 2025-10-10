Inicio Policiales Judíos
Discriminación

Quién es el hombre que agredió con un hierro a una mujer y a su bebé por ser judíos

En el barrio porteño de Palermo, un hombre fue detenido por atacar a una mujer judía y a su hijo de 8 meses solo por ser judíos

Daniel Calivares
La mujer que fue agredida con un hierro

Mariano Andrés Corera, el vecino del barrio porteño de Palermo que había agredido a una influencer y a su bebé por ser judíos, fue detenido este jueves, y la Justicia lo imputó por “tentativa de homicidio”.

Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la agencia Noticias Argentinas, mientras que la causa quedó en manos del fiscal Carlos Stornelli.

La agresión se produjo el último fin de semana, en perjuicio de Michelle Imán Schmukler, pero se hizo público en las últimas horas luego de que la mujer subiera un video en sus redes sociales para contar lo sucedido.

image
La denunciante junto a la diputada Ajmechet y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En ese sentido, Schmukler relató que se encontraba en el patio de su departamento, cuando su vecino la agredió verbalmente y arrojó un fierro hacia la planta baja, donde la joven estaba junto a su pequeño hijo de apenas ocho meses.

"Escuché que hay una persona diciendo ‘judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco’", expresó Michelle en el video, y en cual también confirmaba que ya había hecho la denuncia formal.

Luego, su esposo -Idán- llamó a la policía y hasta confrontó con el agresor, quien admitió su culpabilidad, pero se lamentó por "no haber tenido puntería".

“Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi persona, por mi integridad. Este señor sigue en el edificio y realmente no sabemos a quién acudir para que alguien nos dé atención”, añadió la mujer.

