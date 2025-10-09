Inicio Sociedad Policía
Luján de Cuyo

Videos: familiares del policía acusado de matar a un ladrón marcharon por su liberación

La manifestación se realizó esta tarde en Luján de Cuyo. El uniformado abatió a un delincuente que le habría robado el arma reglamentaria

Por UNO
La manifestación se llevó a cabo en la plaza departamental hasta la Comisaría 11 de Luján de Cuyo.

Foto: captura de pantalla

La concentración comenzó a las 20.30 y se extendió hasta casi las 22, en donde ayudados con un altavoz, los manifestantes exigían que Funes sea liberado. El efectivo con más de 20 años en la fuerza y sin antecedentes previos, fue imputado por homicidio agravado.

Embed - Familiares del policía que mató a un ladrón pidieron por su liberación
Embed - Protesta en Luján por la liberación del policía que mató a un delincuente

Las personas que se movilizaron este miércoles reclamaron que: "en Mendoza no hay Justicia. Se persigue y se detiene a un policía que hijo Justicia.

Un policía detenido por abatir de 8 disparos a un ladrón

El fiscal de Homicidios, Gustavo Piriello, formalizó la imputación por homicidio agravado para el policía José Funes. El hecho ocurrió este lunes en un operativo.

El fallecido, un delincuente con amplio historial de ilícitos, fue reconocido por el agente como el responsable de haberle robado el arma reglamentaria.

El efectivo disparó 8 veces y una de ellas le dio en la cabeza. El ladrón, identificado como Federico Rubén García Gioia, perdió el dominio del vehículo en el que se movilizaba, chocó contra otro auto y un poste y se produjo el vuelco.

