Videos: familiares del policía acusado de matar a un ladrón marcharon por su liberación

Un policía detenido por abatir de 8 disparos a un ladrón
El fiscal de Homicidios, Gustavo Piriello, formalizó la imputación por homicidio agravado para el policía José Funes. El hecho ocurrió este lunes en un operativo.
El fallecido, un delincuente con amplio historial de ilícitos, fue reconocido por el agente como el responsable de haberle robado el arma reglamentaria.
El efectivo disparó 8 veces y una de ellas le dio en la cabeza. El ladrón, identificado como Federico Rubén García Gioia, perdió el dominio del vehículo en el que se movilizaba, chocó contra otro auto y un poste y se produjo el vuelco.