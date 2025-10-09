Videos: familiares del policía acusado de matar a un ladrón marcharon por su liberación

La concentración comenzó a las 20.30 y se extendió hasta casi las 22, en donde ayudados con un altavoz, los manifestantes exigían que Funes sea liberado. El efectivo con más de 20 años en la fuerza y sin antecedentes previos, fue imputado por homicidio agravado.

Las personas que se movilizaron este miércoles reclamaron que: "en Mendoza no hay Justicia. Se persigue y se detiene a un policía que hijo Justicia.